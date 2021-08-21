Ayancık Deresi üzerine yapılacak köprüler kemer formunda olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "(Ayancık'taki sel) Tahrip olmuş köprü burada, bir tane de arkamızda var. Bu hem kemer formunda olacak hem de ayak açıklıkları bunun en az iki katı genişliğinde olacak." dedi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası Ayancık Deresi üzerine 90 tane büzün üzerinde, 12 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğunda çift gidiş-gelişli alternatif köprü inşa edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık Deresi üzerine yapılan köprünün açılışını gerçekleştirdi.

"Artık hayat yavaş yavaş normale dönüyor"

Köprüdeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, Bartın, Kastamonu ve Sinop'un önemli bir afet yaşadığını hatırlattı. Sel felaketinin üzerinden 9 gün geçtiğine işaret eden Karaismailoğlu, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta hayatı normale çevirmek için çok büyük aşamalar kaydettiklerini belirtti. Normal hayata dönmek için bütün güçlerini kullandıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Özellikle ulaşım açısından karadan, havadan, denizden bütün ulaşım sistemlerimizi vatandaşımızın hizmetine verdik. Bartın'da, Kastamonu'da, Sinop'ta devletimiz, milletin hizmetinde. İhtiyaçları bir bir görüyoruz. Artık hayat yavaş yavaş normale dönüyor." dedi.

Sinop şehir geçişinde önemli iki köprünün sel felaketinde tahrip olduğunu, bu iki köprüye karşılık birinci köprünün iki gün önce açıldığını, şimdi de ikinci geçişin hizmet vermeye başlayacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, ulaşım açısından hiçbir problemin kalmayacağını dile getirdi.

"Burada devlet millet el ele"

Bu aşamadan sonra kalıcı köprü imalatlarına devam edeceklerini dile getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Çatalzeytin-Türkeli arasındaki yani Sinop'la Kastamonu arasındaki geçişi de sizlerle birlikte 2 gün önce açmıştık. Artık orada da ulaşım sorunumuz kalmadı. Kastamonu'da da bütün ilçelerindeki yıkılan köprülerimizle ilgili geçici servis yollarımızı bağlamış bulunmaktayız. Bartın'da da Bartın-Karabük geçişini sağlamış durumdayız. Burada devlet millet el ele. Bütün kurumlarımızla, milletimizle, sivil toplum örgütümüzle... Özellikle teşekkür etmek istediğim kurumlar var. Başta AFAD, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, İller Bankası, topyekun bir mücadele var. Bu kolay olmuyor. Burada milletin devlete olan güveni, devlet milletin hizmetinde, bütün güçlüklerin üzerinden bir bir geliyoruz."

Bütün ulaşım, haberleşme, iletişim ağlarıyla ilgili kalıcı projelere de bir an önce başlayacaklarının altını çizen Karaismailoğlu, "İnşallah yapacağımız projeler sonucunda olası böyle bir afet durumunda, inşallah Allah bunun tekrarını bize göstermez ama olduğu takdirde de tedbirlerimizi alıyoruz. İnşallah bu kadar etkilenmeyeceğiz bu afetlerden. Devlet, millet el ele sizler de bizlerle berabersiniz bu afetin üzerinden hızlıca gelip afetin izlerini kısa sürede ortadan kaldıracağız." ifadesinde bulundu.

Yıkılan köprülerin yerine kemer köprü

Bir gazetecinin kalıcı köprülere ilişkin sorusu üzerine Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Tahrip olmuş köprü burada. Bir tane de arkamızda var. Bunları hemen kısa sürede kazıklı sistem yeni projeli olarak yapacağız. Projeleri hazır. Şimdi kazık makineleri yolda. Birazdan başlayacaklar. Bu hem kemer formunda olacak hem de bu ayak açıklıkları bunun en az iki katı genişliğinde olacak, daha da yükselteceğiz bunları. Bu hesapları farklı yapıyoruz artık. İnşallah temennimiz böyle bir afet olmaması ama olduğu zaman da etkilenmeyecek yapımlar üstleneceğiz."