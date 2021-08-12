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Ayancık ilçesinde selin yol açtığı tahribat drone ile görüntülendi
Ayancık ilçesinde selin yol açtığı tahribat drone ile görüntülendi
Ayancık ilçesinde selin yol açtığı tahribat drone ile görüntülendi
12 Ağustos 2021 Perşembe 11:02
Ayancık ilçesinde selin yol açtığı tahribat drone ile görüntülendi
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