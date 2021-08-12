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Ayancık ilçesinde selin yol açtığı tahribat drone ile görüntülendi

Ayancık ilçesinde selin yol açtığı tahribat drone ile görüntülendi
Ayancık ilçesinde selin yol açtığı tahribat drone ile görüntülendi

Ayancık ilçesinde selin yol açtığı tahribat drone ile görüntülendi

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