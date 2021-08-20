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Ayaş Akkaya’da icradan satılık tarla

Ankara ilçesi Ayaş’ın Akkaya Mahellesi sınırları içinde bulunan 8712 metre kare tarla icra yoluyla satılıyor. Ayaş Akkaya’da icradan satılık tarlanın muhammen bedeli 175 bin TL, ihale tarihi ise 21 Eylül.
Ayaş Akkaya’da icradan satılık tarla

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Ayaş’ın Akkaya Mahellesi sınırları içinde bulunan 8712 metre kare tarla icra yoluyla satılıyor. 

Ayaş Akkaya’da icradan satılık tarlanın muhammen bedeli 175 bin TL.

İcradan satılık tarlanın ada parsel numaraları şöyle: 129/33

Birinci Satış Günü: 21.09.2021 10:40

İkinci Satış Günü: 19.10.2021 10:40

İlanın detayları için TIKLAYIN.

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Gazeteilksayfa.com

 


 

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