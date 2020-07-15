Ayaş bağ evleri nerde nasıl gidilir, bahçe fiyatları ne?

Ankara'da dev bir bağ bahçe projesi hayata geçiriliyor: Ayaş bağ evleri. Peki Ayaş bağ evleri nerde nasıl gidilir, kooperatif mi tapulu mu, kooperatifin adı ne? Ayaş Bağevleri Ankara'ya kaç kilometre, fiyatı ne kadar?

Ankara’da son yıllarda bağ bahçelere ilgi hayli artarken, özellikle Ayaş ve köylerinde çoğalan doğal yaşam alanları büyük rağbet görüyor. Bunlardan biri de Ayaş Bağevleri projesi. Ayaş Bağevleri 500 dönümlük alanı ile bölgedeki en büyük bağ bahçe projesi olarak gösteriliyor.

Peki Ayaş bağ evleri nerde nasıl gidilir , kooperatifin adı ne?

Ayaş bağevleri projesi , Gökçebağ köyü/mahallesi sınırları içerisinde bulunuyor. Ormanlık alanda, doğanın hemen her tonuna hakim bir bölgede.

Ayaş Bağevleri, Ankara yolundan Ayaş’a 10 KM kala sağdan girilen Gökçebağ yolu üzerinde. Karayolları Kavşağı’ndan girildikten sonra 2.5 KM ileride, Gökçebağ Yolu üzerinde, ormanlık alanın içerisinde.

Ayaş Bağevleri Projesi’nin mimarı, Bizimbahçe Gayrimenkul İşletme Kooperatifi.

Kooperatifin Başkanlığını Ömer Yılmaz yapıyor.

Ayaş Bağevleri projesine start veren Bizimbahçe Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Başkanı Ömer Yılmaz’ın aktardığı bilgilere göre, projenin alanı tam 500 dönüm.

Yılmaz’a göre, TOKİ’den satın aldıkları arazi, tarım arazisi değil ve dolayısıyla Tarım Bakanlığı’nın yasak olduğunu açıkladığı hobi bahçesi yapımına engel bir durumu bulunmuyor. Ve araziden özel imar geçirilmesi sözkonusu. TOKİ ile resmi görüşmeler yapılıyor.

Ayaş Bağevleri projesi ne durumda?

Arazinin çevre tel çekimi bitmiş, içerisindeki ana yollar açılmış.

Ayaş Bağevleri’nin fiyatları ne?

Ayaş Bağevleri projesinde satışlar başladı. Kooperatif 500 metre kare hisseyi 35 bin TL’den satıyor. 10 bin TL peşin kalan 25 bin TL’si taksitler halinde ödenebiliyor. Tümünü peşin ödemek isteyen alıcılara yüzde 15 indirim yapılıyor.

Ayaş Bağevleri projesinde parseller içerisine belli standartlarda evler de inşa edilecek. İsteyenler bu standartlar uymak kaydıyla evlerini kendileri yapabilecek.

Bizimbahçe Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Başkanı Ömer Yılmaz, şu bilgileri veriyor:

“Ankara-Ayaş Yolu’ndan Ayaş’a 10 km kala sağa sapıyoruz ormanlık alan içinde 2400 metre giriyoruz bizim arazimize ulaşıyoruz. 500 dönüm arazinin imarı yapıldıktan sonra 500 hisse olacak. Bağevi şeklinde düşünüyoruz. Yapılacak bağ evleri 2 katı geçmeyecek. 500 tane hak sahibi olacak. Projemizin adı Ayaş Bağevleri olacak. Elektrik köyden alınacak. Kullanma ve sulama suyu için kuyular açarak ve imar için harita çizilip yapımına başlanacağız. Arazi üzerinde yapılacak işlerin ihalesini yaptık. Hisse bedeli şuan 35 bin TL’dir. 10 bin peşin geri kalan 25 bini 700 TL taksitle ödenecek ve ayrıca aidat alınmayacak. 35 bin TL arsa parası olarak ödenecek, evler daha sonra yapılacak. Arazi TOKİ’den alındığından dolayı TOKİ’ye borcun tamamı ödendiğinde tapular hak sahiplerine teslim edilecek. Ayrıca genel kurul kararınca toplam arsa bedelini peşin ödeyenlere %15 indirim yapılacak. Daha sonra genel kurulda alınacak ortak görüşle ne tip evler yapmaya karar verilirse bunun ayrıca bir bütçesi çıkacak. Amacımız 500 ortağa anket yöntemiyle ev tiplerini soracağız. Villa isteyenlerde çıkabilir ve bu villaları 3+1 ve 2+1 şeklinde gruplayacağız. Ormanın içerisinde oksijeni bol bir yaşam sunuyoruz. Arsanın çevre tel örgüsü çekildi. Elektrik, su, tesviye, reklam, ana yolları, harita çalışmaları 31 Aralık’a kadar bitecek. Değişik modellerde evlerimiz olacak. Bağevlerine talepler oldukça yoğun ve yeni ortak kaydımız devam ediyor.”

“Çevre tel çekimi bitti. Elektrik projesi yapılıyor. Sulama ve kullanma suyu kuyulardan açılacak ve bunun için MTA’nın tespit ettiği yerler var. Arazi Gökçebağ Yoluna cepheli olup arazi içinde ana yollar açılmış, ara yollar ise imarı takiben açılacak. Harita hazırlanacak ki imar için lazım olacak. Ormanlık alan olduğu için arazi üzerinde bazı taşlar var, bunların ayıklanması ve diğer işlerin yapılmasını hisse karşılığı bir şirkete verdik. Anket kısmında diyelim ki 50 kişi villa istedi, 3+1, 2+1 şu kadar onları biz kümelendirip, arsa içerisinde evleri tipine göre yerleştireceğiz. Bazıları diyor ki ben kendim yaparım biz de ona diyoruz ki belli tip modellerimiz var. Projemizin dışına çıkmamak kaydıyla kendiniz yapabilirsiniz. Müteahhitlerden maliyet teklif alıp genel kurula getireceğiz. Fakat kendi yapmak isteyenler bizim projelerimizden birisini seçmesi gerekir. Aksi takdirde alan gecekonduya çevrilebilir. TOKİ’nin imar yapmasını istiyoruz. Belediyede olsa takip edeceğiz en kısa süre içinde imarını da yaptık mı vatandaşın imarlı 500 metrekarelik bir arsası olacak. İmarlı olduğu zaman kamuya bırakacağımız yerler; Camii yeri, yeşil alanlar, kreş, spor alanları, okul, ticari alanlar gibi benzer şeyler. Bizim artık tek koşturacağımız imardır. TOKİ’ye imar yaptırırsak hem hızlı çıkar hem de rahat ederiz. İmar yapılırken arsanın %40’ı kamuya terk ediliyor”.



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