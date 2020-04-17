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Ayaş Devlet Hastanesi tamam Sincan Devlet Hastanesi seneye

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, 75 yataklı ve jeotermal kaynağa sahip Ayaş Devlet Hastanesi’nin hizmete açıldığını duyurdu.Turan,  Sincan Devlet Hastanesi’nin de gelecek yıl yeni yerinde hizmet vereceğini açıkladı.  
Ayaş Devlet Hastanesi tamam Sincan Devlet Hastanesi seneye

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Ayaş Devlet Hastanesi’nin hizmete açıldığını duyurdu. 
Ayaş Devlet Hastanesi kaç yataklı?

Hacı Turan, koronavirüs salgınıyla yoğun bir mücadelenin sürdüğü bu günlerde Ayaş’a 75 yataklı devlet hastanesinin kazandırıldığını sosyal medya hesabından paylaştı. AK Parti Ankara Milletvekili aynı zamanda TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Hacı Turan şu notu düştü: “Ayaş ilçemizde yapım sürecini yakından takip ettiğimiz 75 yataklı, jeotermal kaynağı bulunan, Ayaş Devlet Hastanemiz vatandaşlarımıza hizmet etmeye başlamıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hastanemizin Ayaşlı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

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SİNCAN DEVLET HASTANESİ YENİ YERİNDE HİZMETE GİRECEK

Ankara Milletvekili Hacı Turan, 480 yataklı Sincan Devlet Hastanesi’nin de 2021 yılında hizmete açılacağının müjdesini verdi. Turan, “Sincan Devlet Hastanemiz gelecek yıl yeni binasına taşınacak” duyurusu yaptı. 

Sincan Devlet Hastanesi yeni hizmet binasında ne zaman hizmete girecek? Sincan Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binası nerede açılacak? Yeni Sincan Devlet Hastanesi kaç yataklı?

Ankara-Ayaş yolu üzerinde 87.694 metrekare arsa üzerine yapılan hastane kompleksi toplam 110.000 metrekare kapalı alana sahip. 480 yataklı Sincan Devlet Hastanesi ve 90 Ünit Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nin Sincan ile birlikte Beypazarı, Ayaş ve Nallıhan ilçelerinde yaşayan vatandaşlara da sağlık hizmeti vermesi bekleniyor. Proje kapsamında  5 katlı 82.375 metrekare ana hastane binası, 3 katlı 15.850 metrekare ağız diş sağlığı merkezi ve 4 katlı 911 araçlık 15.986 metrekare otopark binası yer alacak.
 

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-

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