Ayaş, kilit parke ile daha güzel

Ayaş Belediyesi, Hacıveli Mahallesi, Hacırecep Mahallesi, Hisar yapı ve Yeni TOKİ çevresi tamamladıktan sonra köy / mahallelerde program dahilinde kilit parke çalışmaları devam ediyor.
Kilit parke çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Burhan Demirbaş “Belediyemizce başlattığımız yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Standartlara uygun yapılan çalışmalarımız ile ilçemiz daha modern bir hale kavuşacak. Tüm Çalışlarımız Ayaş'mızın güzelliği içindir" dedi.
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