Ayaş ve Hasköy hizmete açıldı

Ayaş Yolu Devrimler Caddesi Kesişimi Katlı Kavşak (Başer Kavşağı) ile Esenboğa Havalimanı üzerinde yer alan Hasköy Köprülü Kavşağı üst geçidi kısa sürede tamamlayarak hizmete açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda iki önemli noktada yapılan çalışmaların son durumuna ilişkin vatandaşları bilgilendirerek, “Kesintisiz ulaşımın temel bir hak olduğunu biliyor, her ölçekte hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Başer Kavşağı ve Fruko Kavşağı’ndaki çalışmalarımızı tamamlayıp, yolları trafiğe açtık. Ankaralının canı ve sağlığı için ne gerekiyorsa onu yapacağız” dedi.

KESİNTİSİZ TRAFİK İLE KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Başkentlilerin daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla kent genelinde katlı ve köprülü kavşak yapım çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

Trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı noktaların başında gelen Ayaş Yolu Devrimler Caddesi Kesişimi Katlı Kavşak (Başer Kavşağı) çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak trafiğe açan Büyükşehir ekipleri, çalışmaları tüm hızıyla devam eden Hasköy Köprülü Kavşağı (Eski Fruko Kavşağı) üst geçidinde de çalışmaları bitirdi. Üst geçidin asfalt serim işleminin tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı.

BAŞER KAVŞAĞI AYAŞ YOLU TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK

Devrimler Caddesi üzerinde yer alan katlı kavşağın üst kısmı 80 günde tamamlanırken, 3 geliş-3 gidiş olmak üzere çift yönlü olarak hizmete açılan Başer Kavşağı, köprü altından da Etimesgut Devlet, Güzelkent, Tunahan ve Sincan Yunus Emre Mahallelerine 2 gidiş-2 geliş olarak bağlandı.

Ayaş Yolu trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak katlı kavşak çalışması kapsamında ayrıca Ankara Çayı üzerine yapılan geçiş köprüsüyle bundan sonra sürücüler; Sincan Plevne, Akşemsettin ve İstasyon Mahallerine de geçiş sağlayabilecek.

ŞEFFAF BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İLE KAVŞAK VE YOL MALİYETLERİ AÇIKLANIYOR

Şeffaf belediyecilik anlayışı ile yol yapım ve kavşak çalışmaları maliyetlerini vatandaşlarla paylaşmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Başer Kavşağı’nın yapım maliyetini de astığı afişle 16 milyon TL olarak açıkladı.

Hizmete açılan Ayaş Yolu Devrimler Caddesi Kesişimi Katlı Kavşak (Başer Kavşağı) yapım çalışmalarını yakından takip eden Başkentli sürücüler kadar bölge sakinleri ve esnaf da trafik kazalarının önüne geçecek çalışmadan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Özgür Ölgey: "Eskiden başka bir güzergahı kullanıyordum ve yol uzuyordu. Açılan yol burayı çok rahatlattı. Ayrıca maliyetinin yazılmasını şeffaf buluyorum."

-Mehmet Uçar: "Buraya yapılmış en güzel şey. Akşam saatlerinde buradaki trafik ODTÜ'ye kadar tıkanırdı. Trafik çok rahatladı. Mansur başkan sağ olsun."

-Yücel Aktaş: "Burada eskiden çok kaza olurdu. Bu hizmetten dolayı emeği geçenlere çok teşekkür ederim."

-Hakan Okçu: "Ben de burada bir kaza yapmıştım. Bu hizmeti yapanlardan Allah razı olsun."

-Oğuzcan Daysallılar: "Mahallemiz sakinleri ve esnaf için çok faydalı bir hizmet oldu. Kesintisiz ulaşım sağlandığı için daha hızlı ilerleyebiliyoruz. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla da yolun maliyeti yazılmış. Gereken her şey yapılmış. Mansur başkana teşekkür ederiz."

-Adil Koç: "Yol çok güzel oldu. Trafik rahatladığı için çok memnunuz. Kaza diye bir şey yok artık burada. Allah razı olsun bunu yapanlardan."

-Burhanettin Öztürk: "Taksicilik yapıyorum. Bu yol bizleri çok rahatlattı. Başkanımızdan Allah razı olsun."

-Hıdır Kılınç: "Bu kavşak çok iyi oldu. Güzel bir yol açıldı bizim için. Eskiden çok kaza olurdu burada. Şimdi düzenli bir şekilde trafik akışı sağlanıyor."

-Mehmet Balık: "Bu yolun kullanıma açılması tüm halk için faydalı oldu."

ESENBOĞA HAVALİMANINA KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ ULAŞIM

Esenboğa Havalimanı yolu üzerinde sık sık kazaların meydana geldiği Hasköy Kavşağı'nda da (Eski Fruko Kavşağı) üst geçidin trafiğe açılmasıyla yolda kesintisiz ulaşım dönemi başladı.

Yıllardır bölge halkının trafik sıkışıklığı yaşadığı Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde yer alan yeni köprülü kavşak; Keçiören, Altındağ ve Pursaklar ilçelerine bağlantısı olan önemli bir noktada bulunurken, bölgedeki trafiği büyük ölçüde rahatlatacak.

Yan yollarla geçişi kolaylaştıracak güzergahta her bir köprü uzunluğu 330 metre olarak planlanırken, 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşan köprülü kavşak sayesinde Esenboğa Havalimanı yolunu kullanan sürücüler kesintisiz seyahat edebilecek.

BÖLGEDE TRAFİK ÇİLESİ SONA ERECEK

Uzun yıllardır trafik çilesi yaşayan bölge sakinleri ve esnafı, yolun açılmasıyla birlikte saatlerce trafikte beklemeyeceklerini belirterek, köprülü kavşağın can güvenliğini sağlayarak, hayatlarını olumlu yönde etkileyeceğine dikkat çektiler:

-Satılmış Yılmaz: "Hasköy Köprüsünün trafiğe açılması bölge halkı için çok iyi oldu. Kazaların da önüne geçilmiş oldu. Başkanımıza çok teşekkür ederim."

-Mahir Türkoğlu: "Hasköy Köprüsü artık daha güzel oldu hem vatandaşlar hem de sürücüler için daha güvenli oldu. Hizmetinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim."

-Osman Karakaya: "Hasköy Köprüsü ilimiz için çok önemli Esenboğa Havalimanı yolunda burada çok kazalar oluyordu, artık kazalar olmayacak."

-Oktay Arslan: "Sürücüler ve bölge halkı burada yıllardır trafik sıkıntısı çekiyordu, kazalar oluyordu bunun önüne geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim."

-Adem Başçı: "Vatandaşlar ve sürücüler Hasköy Köprülü Kavşak yolunda çok sıkıntılar çekiyordu artık böyle sıkıntılarımız olmayacak."

-Ramazan Topal: "Hasköy Köprülü Kavşak yolunu hizmete açan Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim."

-Özkul Topal: "Hasköy Kavşağı’nda daha önce çok kazalar oldu ve maalesef bir çok insan hayatını kaybetti. Buranın çok daha önce yapılması lazımdı. Başkanımız Mansur Yavaş kısa sürede burayı hizmete açtı, kendisinden Allah razı olsun."

-Mehmet Yakıcı: "Yayaları ve sürücüleri büyük bir dertten kurtaran başkanımızın hizmetlerinden çok memnunum."

-Gürbüz Akçı: "Hasköy Köprülü Kavşağı, vatandaşlar ve sürücüler için büyük sıkıntıydı kazaların önüne geçilemiyordu. Sayın Yavaş, burayı hizmete açarak bizi büyük bir dertten kurtardı."