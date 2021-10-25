Ayaş Yağmurdede'de icradan satılık tarla

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’nın çevre ilçelerinden Ayaş’ın Yağmurdede Mahallesi Kırancık Mevkii’nde bulunan 1674 metre kare tarla icra yoluyla satılıyor.
Ayaş Yağmurdede icradan satılık tarla kuş uçuşu ile Ankara merkeze 50 kilometre mesafede bulunuyor.
Tarlanın muhammen bedeli 50 bin 231 TL.
1.Satış Günü : 23/12/2021
2.Satış Günü : 20/01/2022
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