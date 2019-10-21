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Ayaş Yolu genişletme çalışmalarında ağaçlar gitti yol gelmedi

Ayaş Yolu genişletme çalışmaları kapsamında kazılan Sincan Yunus Emre Parkı 8 aydır öylece duruyor. Vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerine seslenerek, ”Yeşil alanı kazdılar. Ya yol yapılsın ya da tekrar yeşillendirilsin” dedi. 
Ayaş Yolu genişletme çalışmalarında ağaçlar gitti yol gelmedi

Başkent’in en hızlı gelişen ilçelerinden 500 bini aşkın nüfusun yaşadığı Sincan’ın ana arter yollardan Ankara Ayaş Yolu Devlet Mahallesi ve Yunus Emre Mahallesi’ndeki yol genişletme çalışmaları 8 ayı geçkin süredir yarım kalmış halde bekliyor. Gazetemizin daha önce gündeme getirdiği ve çalışmaların durduğunu duyurduğu bu yol, yılın başında yoğun trafiğe çare bulunacağı düşüncesiyle kazılarak genişletilmiş ancak öylece bırakılmıştı. Üzerinden geçen 8 aya rağmen herhangi bir çalışma yapılmadı. Bölgedeki vatandaşlar yol için kesilen yeşil alana üzüldüklerini ifade ederek, “Yol için kesildiyse yol yapılsın yapılmayacaksa tekrar yeşillendirilsin” dedi. 

ÇALIŞMALAR AYLARDIR DURUYOR

Geçen yıl kasım ayında Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Yenikent olmak üzere Ayaş Yolu’nun trafik yaşanan noktalarında peyderpey yol genişletme çalışmaları başlamıştı. Önce Yenikent’ten başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri daha sonra Ayaş Yolu Devlet Mahallesi mevkiine kadar gelmişti. Ancak başlarda hızlı başlayan çalışmalar şubat mart ayından bu yana durdu. Kazılarak öylece bırakılan yol kenarları beton bariyerlerle kapatılarak öylece bırakıldı. 

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YEŞİL ALAN BOŞUNA MI KESİLDİ?

Bölgedeki vatandaşlar yol genişletmek için Yunus Emre Parkı içerisinde bulunan yeşil alanın yok edildiğini ifade ederek, “Burası çok güzel bir parktı. Yürüyüş yolu, ağaçları ve çiçekleriyle tam bir dinlenme alanıydı. Yol genişletmek için bu alanın büyük bir kısmı kazıldı ve yeşil alan yok edildi. Yolun ihtiyaç olduğu düşüncesiyle buradaki herkes üzülse de şikâyet etmedi. Fakat üzerinden aylar geçmesine rağmen ne yol yapan var ne de tekrar yeşil alana dönüştüren. Vatandaş olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Olacaksa yol olmayacaksa yeşil alan olsun.  Aylardır bu şekilde bekliyor ”dedi.

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GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YENİKENT’TE YENİDEN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Ayaş Yolu’nun Sincan Kavşağı’nı geçtikten sonra Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’na kadar uzanan kısmındaki yol genişletme çalışmaları da 1 yıla yakındır durmuştu. Bölgedeki vatandaşlar çok kez yaşadıkları mağduriyeti dile getirmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu şikâyetleri dikkate alarak yolda yarım kalan genişletme çalışmalarını tekrar başlatmak için çalışma başlattı. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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