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Ayaş Yolu rahatladı

Başkan Yavaş’ın talimatıyla Ayaş Yolu Başer Kavşağı’na yapılan 6 şeritli üst geçidin inşaatı büyük ölçüde tamamlanarak trafiğe açıldı. Bölgede yaşanan yoğun trafik rahatladı. 
Ayaş Yolu rahatladı

Yapımına geçtiğimiz aylarda başlanan ve kısa sürede tamamlanan Sincan’ın önemli ana arter yollarından Başer Kavşağı’nda 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli üst geçit yapımı tamamlandı. Ayaş Yolu üzerinde bulunan kavşakta özellikle Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nin tır ve kamyonları yoğun trafiğin yaşanmasına neden oluyordu. Merkez istikametinin mesai giriş ve çıkışları da eklendiğinde trafik adeta durmak noktasına geliyordu. Açılan yeni yolla birlikte ışıkların kalkması trafiğin rahatlamasını sağlarken yolu kullanan vatandaşlar, “Büyük kazalar yaşanıyordu. Uzun araç kuyrukları vardı. Şimdi yol rahatladı ekiplere teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi. 

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İNŞASI YARIM KALMIŞTI 
Yapım çalışmalarına birkaç yıl önce başlanan ancak duraksayan üst geçit inşaatı geçtiğimiz aylarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla çalışmalar tekrar başladı. İnşaatın yapım alanına Başkentlilerin yolun kaç günde biteceğini öğrenmeleri için ise bir ekran yerleştirildi ve vatandaşlar oradan yolun açılacağı günü bekledi. Yaklaşık 3-4 aylık süreçte Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri hızlı bir çalışma yaparak geçtiğimiz günlerde kabaca üst geçidin inşaatını tamamladı ve trafiğe açtı. Yeni açılan yolda merkez istikameti ve Ayaş istikametine 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şerit bulunuyor. 

YAVAŞ: KONFORLU BİR ULAŞIM AĞI TESİS ETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ 
Üst geçidin trafiğe açıldığını sosyal medya hesabından duyuran Başkan Yavaş, bağlantı yollarıyla bölge trafiğinin daha da rahatlatılacağına dikkat çekerek, “Başer Kavşağı bölgesine yaptığımız katlı kavşağı tamamlayıp gidiş-geliş 6 şeritle hizmete açtık. Bağlantı yollarıyla bölge trafiğini rahatlatacağız. Ankaralının can güvenliğini sağlamak kentimizde konforlu bir ulaşım ağı tesis etmek için çalışmayı sürdüreceğiz.” İfadelerine yer verdi. 

BÖLGENİN KANAYAN BİR YARASIYDI 
Yolu kullanan vatandaşlar ise özellikle Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan ağır tonajlı araçların trafiğe neden olduğunu büyük kazaların yaşandığını belirterek, “Sanayiye yük taşıyan ağır tonajlı araçlar burada Ayaş Yolu, Devrimler Caddesi kesişiminde ışıklara takılıyordu. Özellikle mesai giriş çıkış saatlerinde kilometrelerce kuyruk oluyordu. Yolun açılması burada trafiği anında rahatlattı. Şimdi merkez yönünden gelenler de Ayaş yönünden gelenler de transit geçiyor. Uzun yıllardır kanayan bir yaraydı. Büyük kazalar yaşanmış can kayıplar olmuştu. Yapılması gerekiyordu Başkanımız Mansur Yavaş’a ve tüm ekiplere teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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