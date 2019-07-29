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Ayaş Yolu-Sincan OSB Önü Alt Geçit çalışmalara sona erdi

Büyükşehir Belediyesi, Başkent trafiğine nefes aldıracak projelerinden biri olan “Ayaş Yolu-Sincan OSB Önü Alt Geçit” inşaat çalışmalarını tamamladı.
Ayaş Yolu-Sincan OSB Önü Alt Geçit çalışmalara sona erdi

KESİNTİSİZ ULAŞIMA BİR YENİSİ EKLENDİ

Yapımına Şubat ayında başlanan ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin 7/24 çalışarak tamamladığı Törekent-Sincan OSB ile Ankara-Ayaş güzergahında yer alan “Ayaş Yolu-Sincan OSB Önü Alt Geçit” trafiğe açıldı.

Sürücü ve yolcuların daha güvenli ve kesintisiz bir şekilde ulaşım sağlayacakları, trafik yoğunluğunu azaltacak olan 562 metre uzunluğundaki alt geçit ve kavşağı hizmete girdi. Toplamda 11 bin 650 ton asfalt serim işleminin gerçekleştirildiği alt geçit, 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşuyor.


 

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