Ayaş Yolu-Sincan OSB Önü Alt geçit inşaatında sona yaklaşıldı

Sincan Organize Sanayi Bölgesine kesintisiz ulaşım sağlayacak olan “Ayaş Yolu-Sincan OSB Önü Alt geçit” inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalar sonucunda Sincan OSB Alt geçit çalışmalarının yüzde 85’i tamamlandı. Törekent’in Sincan OSB ile birleştiği bulvarın alt geçit çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda Ayaş istikametinde Törekent, Sincan OSB arasında 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şerit olacak şekilde yol genişletme çalışması gerçekleştiriyor.

YENİKENT TRAFİĞİNE ETKİN ÇÖZÜM

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, Ankara-Ayaş istikametindeki yol ve bu güzergah üzerinde yapımı devam eden 562 metre uzunluktaki alt geçidin hizmete girmesiyle birlikte bölgedeki trafiğin büyük oranda rahatlayacağını söylediler.

Törekent ve Sincan OSB’ye giden yan bağlantı yollarının ulaşımının da kesintisiz sağlanacağını belirten yetkililer, “Bu çalışma öncesi ulaşım iki şeritle sağlanıyordu. Çalışmalar bittikten sonra trafik akışı 6 şeritte seyredecek. OSB bölgesinde ulaşım kesintisiz olarak daha kontrollü gerçekleştirilecek. Özellikle Sincan Organize Sanayi Bölgesi trafiği ile yaya geçitleri daha kontrollü ve güvenli hale gelecek. Bu sayede Ayaş yolu bağlantılarındaki trafik yoğunluğu azalacak ve araç trafiğinde rahatlama sağlanmış olacak” bilgisini verdiler.



