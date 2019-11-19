"Ayaş Yolu’ndaki trafik sıkıntısı bağlantıdan kaynaklı"

Etimesgut ve Sincan’ın İstanbul Yolu ile bağlantı noktası Ayaş Yolu’nda sabah trafiği kilometrelerce uzayarak kilitlenme noktasına geliyor. Bölgedeki vatandaşlar 2 şeritli bağlantı yolunun genişletilmesini istiyor.

Bir milyona yakın nüfusu barındıran Etimesgut ve Sincan’ın İstanbul Yolu (Fatih Sultan Mehmet Bulvarı) ile en büyük bağlantısı Ayaş Yolu’nda trafik azalmıyor. Sabah saatlerinde özellikle Optimum Eryaman kavşağında başlayan trafik Ayaş Yolu’nun İstanbul Yolu bağlantısına kadar tampon tampona ilerliyor. Bölgedeki vatandaşlar sorunun İstanbul Yolu’na bağlantının 2 şeritli olmasından kaynaklı olduğunu söylüyor. Ayrıca Etimesgut İstasyon Caddesi yoğunluğuna girmek istemeyen vatandaşlar da Ayaş Yolu’na yoluna yöneliyor.

“YILLARDIR AYNI NOKTADA AYNI SORUN”

Sincan, Fatih, Yenikent, Eryaman’ın İstanbul Yolu’na bağlantı yolu olan Ayaş Yolu’nda sabah saatlerinde trafiğin kilitlendiğini ifade eden vatandalar sıkıntılarını şöyle anlattı:

“Optimum’un olduğu noktadan Etimesgut’un kalabalığı bu yola ekleniyor. Eryaman’ın kalabalığı da yine o kavşaktan ekleniyor. Daha sonra Şeker Fabrikası’nın biraz ilerisinden Etimesgut’un da kalabalığı ekleniyor. Bu kadar yolun yükünü İstanbul Yolu’na tek bağlantı noktası olan 2 şeritli yol taşıyor. Yıllardır Devlet Mahallesi kavşağını geçtikten sonra trafik kilitlenir İstanbul Yolu’na kadar yarım saat 40 dakikamızı alır. Bağlantı yolu eğer genişletilirse bu yoğunluğa bir nebzede olsa çaresi olur diye düşünüyoruz. Bulvara çıkıldığında doğal sabah yoğunluğu oluyor. Trafik akıcı oluyor.”

“AKŞAM DÖNÜŞLER RAHATLADI”

Akşam dönüşlerinde yaşanan sıkıntıya alternatif yolun yapılmasıyla çözüm bulunduğunu anlatan vatandaşlar, “İstanbul Yolu’ndan Ayaş Yolu’na dönüşte tek bağlantı noktası vardı. İnanılmaz trafik oluyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu sorunu ekstra bir bağlantı yolu yaparak çözdüler. Akşamlar dönüşte bu sorunu yaşamıyoruz. Aynısı sabah gidişler için de yapılabilir” dedi.

“YENİ BAĞLANTI YOLU SINIRLI BÖLGEYE FAYDALI OLACAK’’

Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi Şeker Mahallesi ve Şehit Osman Avcı Mahallesi ile İstanbul Yolu’nu birbirine bağlayan bir bağlantı yolunu hizmete açtı. Bu yolla ilgili düşüncelerini aktaran vatandaşlar, “ O bölgedeki mahalleler için büyük avantaj oldu. Ancak Etimesgut’tan Sincan’dan, Yenikent’ten ve Eryaman’ın Ayaş Yolu’na yakın kısmından gelenler için o yolun çok avantajı olmayacak. Nüfusun yoğun olduğu kısım yine Ayaş Yolu’na yığılacak. Asıl sorun Ayaş Yolu’nun İstanbul Yolu bağlantısını genişletmek. Bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden çalışma bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

"İSTASYON NE OLDU?"

İstasyon Caddesi’ni de hatırlatan vatandaşlar ‘İstasyon ne oldu?’ sorusunu Ankara Büyükşehir Belediyesine soruyor. İstasyon Caddesi ile ilgili yaşanan en son gelişme Temmuz ayında kamulaştırılan binaların yerine yapılacak binalarda daireler için kura çekimiydi. İstasyon Caddesi Etimesgut ve Sincan’ın Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı), Şaşmaz ve Ankara Bulvarı ile en büyük bağlantı noktası. Sabah ve akşam saatlerinde trafik bölgede neredeyse durma noktasına geliyor. Yıllardır sürekli gündeme gelen bu caddede bir türlü çözüme gidilemiyor. Vatandaşlar trafikteki zamanlarının büyük bölümünü burada geçiriyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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