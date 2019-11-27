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Ayaş Yolu'ndaki trafik sıkıntısı çözülüyor

Ayaş Yolu Bulvarı ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı(İstanbul Yolu) bağlantı yolunun yetersizliğine dikkat çektiğimiz haberimiz ses getirdi. Büyükşehir Belediyesi, çalışmalara başlanılacağını açıkladı.
Ayaş Yolu'ndaki trafik sıkıntısı çözülüyor

20 Kasım tarihli sayımızda Ayaş Yolu Bulvarı ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı(İstanbul Yolu) bağlantı yolunun yetersizliğine dikkat çektiğimiz ve ‘SIKINTI BAĞLANTIDA’ manşetiyle duyurduğumuz haberimiz ses getirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, söz konusu yolun yapım programına alındığını belirterek Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü’nün çalışma başlatacağını gazetemize bildirdi. 

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SİNCANLILAR ve ETİMESGUTLULAR İÇİN GÜZEL HABER

Sincanlılar ve Etimesgutlular’ın İstanbul Yolu’na en büyük bağlantı noktası olan bu yol için vatandaşlar yetersizliğini belirtmiş ve yılardır aynı sorunun yaşandığını ifade etmişti. Gazetemize konuşan vatandaşlar, “Her sabah 30-40 dakika burada boşa harcanıyor” diyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden aynı dönüş yolunda olduğu gibi bağlantı yolunun geliştirilmesini istemişti. Büyükşehir vatandaşların bu talebine tepkisiz kalmadı. Yolda çalışmaların kısa zamanda başlatılacağını açıkladı. 

GAZETEMİZE TEŞEKKÜR 

Gazetemize duyarlılığı için teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi cevabında şu ifadelere yer verdi:
“Ankara Ayaş Yolu Bulvarı ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı bağlantı yolunda genişletme çalışmaları yapım programına alınmıştır. En kısa zamanda Yol ve Asfalt şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatacaktır.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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