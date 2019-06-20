  • BIST 95.190
  • Altın 255,218
  • Dolar 5,7368
  • Euro 6,4821
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

Ayaşlı kadınlar salça üretecek Büyükşehir alacak

Ayaşlı kadınların üreteceği salçalar, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacak. Salçalar, EGO mutfağında pişirilecek yemeklerde kullanılacak.
Ayaşlı kadınlar salça üretecek Büyükşehir alacak

Domatesi ile ünlü Ayaş'ın Akkaya köyü kadınlarının ürettiği salçaları Büyükşehir alacak.. Bu salçalar, EGO mutfağında kullanılacak. 

Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zehra Varol ve üyeler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

Çiftçi kadınların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yavaş, Büyükşehir olarak kadın üreticilere öncelikli destek olacaklarını söyledi. EGO Genel Müdürlüğü mutfağında kullanılmak üzere Ayaşlı kadın üreticilerin Ayaş domatesinden ürettiği salçaya talip olduklarını belirten Başkan Yavaş, şalgam da alacaklarını belirtti. Yavaş, “Bundan sonra sözleşmeli üreticilik konusunda anlaşma yapacağız. Bizler teşvik edelim ki sizi gören başkaları da aynı işi yapsınlar” dedi. 

DESTEĞE İHTİYACIMIZ VARDI

Kooperatif Başkanı Zehra Varol, “Biz 2007 yılında kooperatifimizi 11 kadın üreticiyle birlikte kurduk. Önce salça tesisimizi yaptık, 2018’de de ilk deneme üretimimizi gerçekleştirdik. 1.5 ton salçamız var hatta 500 litre kadar da şalgam ürettik, onu da Büyükşehir Belediyemiz satın alacak. Biraz desteğe ihtiyacımız vardı kendi ayaklarımız üzerinde durabilmek adına. Bizi çok mutlu etti Mansur başkanımız” diye konuştu. 

salca.jpg

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adalet bakanı çatı davası kararından memnun20 Haziran 2019 Perşembe 11:36
  • Kruvaziyer gemileri İstanbul'a dönüyor20 Haziran 2019 Perşembe 11:35
  • "Bağımsız Kürt devletine karşıyım"20 Haziran 2019 Perşembe 11:01
  • İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu20 Haziran 2019 Perşembe 10:50
  • Twitter'dan 'ayrıntılı konum' açıklaması20 Haziran 2019 Perşembe 10:45
  • Genelkurmay çatı davasında tarihi gün! Karar açıklanıyor...20 Haziran 2019 Perşembe 10:24
  • Akılalmaz dikkatsizlik böyle görüntülendi20 Haziran 2019 Perşembe 10:21
  • Gerilim tırmanıyor: İran duyurdu vurduk20 Haziran 2019 Perşembe 10:03
  • Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın Amerika'ya seslendi20 Haziran 2019 Perşembe 10:00
  • 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasında karar günü...20 Haziran 2019 Perşembe 09:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti