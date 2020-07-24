Ayasofya Cami-i Şerifi’nde Ali Erbaş'tan Kuran Kur’an-ı Kerim tilaveti

Ayasofya Cami-i Şerifi’nde 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı öncesi sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıyor.
24 Temmuz 2020 Cuma 10:28
Sabah 10.00’da sela ve tekbirlerle başlayan programda, Kur’an-ı Kerim okunmaya başladı. Türkiye’nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden İhlas, Felak ve Nas’ı tilavet edecek.
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