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Ayasofya Camii'nde Miraç Kandili Gecesi programında Mi'raciye okundu

Ayasofya Camii’nde düzenlenen Miraç Kandili programında Mi’râciye okundu. Program, Esenler Belediyesi, İstanbul Müftülüğü ve TRT Müzik iş birliği ile ekranlara taşındı.
Ayasofya Camii'nde Miraç Kandili Gecesi programında Mi'raciye okundu

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii’nde Miraç Kandili programı düzenlendi. Hz. Muhammed (SAV)’in miraç mucizesini anlatan şiirleri Mi’râciye’nin okunduğu program, Esenler Belediyesi, İstanbul Müftülüğü ve TRT Müzik iş birliği ile ekranlara taşındı.

İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğu tarafından icra edilmiş ve Esenler Belediyesi katkılarıyla kaydı yapılmış Mi’râciye albümü de vatandaşlara dağıtılırken, Cüneyt Bayraktar’ın çalışmaları sonucu ortaya çıkan Mi’râciye kitabı da vatandaşların ilgisine sunuldu. Program sonunda ise vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

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