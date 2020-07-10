  • BIST 114.809
  • Altın 397,185
  • Dolar 6,8596
  • Euro 7,7623
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 24 °C
»

Ayasofya Camii'nden ezan sesi yükseldi

İbadete açılan Ayasofya Camii'nden yükselen ilk ezan sesi çevreye huzur verdi.
Ayasofya Camii'nden ezan sesi yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Danıştay'ın Ayasofya'yı müze statüsünden çıkarmasının ardından kararname yayınladı ve Ayasofya'nın ibadete açıldığını duyurdu.

HUZUR VEREN SES AYASOFYA'DAN YÜKSELDİ..

Kararın ardından Ayasofya Camii'nden ilk ezan sesi yükseldi.

Ayasofya kararı öncesinde bölgede toplanan insanlar telefonlarıyla hemen kayda girdi.

İLK NAMAZ 15 TEMMUZ'DA

Öte yandan gözler ilk namaz için açıklanacak tarihe çevrildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk namazın önümüzdeki hafta içinde kılınabileceğini söyledi.

Bu sözler, daha önce de ilk namaz için işaret edilen 15 Temmuz tarihini güçlendirdi.

AK Parti teşkilatları da Ayasofya'da kılınacak ilk namaza katılabilmek için hazırlığa başladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çoklu baro düzenlemesi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı11 Temmuz 2020 Cumartesi 07:17
  • Eski başkan ve yakınlarına 8 yıl 4'er ay hapis11 Temmuz 2020 Cumartesi 07:15
  • "Türkiye dünyada en çok uluslararası yardım yapan ülkedir"11 Temmuz 2020 Cumartesi 07:14
  • Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü11 Temmuz 2020 Cumartesi 07:13
  • Burdur'da 2 gündür kayıp olan kişiyi jandarma buldu11 Temmuz 2020 Cumartesi 07:12
  • Varto'da yağmur suları tarım arazilerini tahrip etti11 Temmuz 2020 Cumartesi 07:11
  • Ardahan'da avukatlardan 'Baro düzenlemesi' protestosu11 Temmuz 2020 Cumartesi 07:11
  • Ağrı'da Taşlıçay Deresi taştı, işçiler ölümden döndü11 Temmuz 2020 Cumartesi 07:10
  • Kahramanmaraş'ta aranan 78 kişi yakalandı11 Temmuz 2020 Cumartesi 07:09
  • Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 4 yaralı11 Temmuz 2020 Cumartesi 07:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti