  • BIST 118.881
  • Altın 399,005
  • Dolar 6,8557
  • Euro 7,8327
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 30 °C
»

Ayasofya Camisi'nde hazırlıklar sürüyor

Ayasofya Camisi'nde 24 Temmuz'daki açılış için hazırlıklar devam ederken, girişteki müze gişesinin üzerindeki bilet satış ve hızlı geçiş yazıları kaldırıldı.
Ayasofya Camisi'nde hazırlıklar sürüyor

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nin girişindeki bilet satış ve hızlı geçiş yazıları kaldırıldı.

Danıştay kararının ardından müze olmaktan çıkarılıp Diyanet Başkanlığı'na devredilen ve restorasyon çalışmaları devam eden Ayasofya Camisi'nde, 24 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış için hazırlıklar sürüyor.

Caminin girişinde müzeye ilişkin tabelaların kaldırılmasının ardından, girişteki bilet satış ve hızlı geçiş yazıları da çıkarıldı.

Cuma namazı öncesinde Ayasofya Camisi'ne yerli ve yabancı ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi. Güvenlik güçlerinin barikatlarla kapattığı, içeri girişlerin yasak olduğu Ayasofya'nın önüne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cuma namazı için gelenler Sultanahmet Camisi'ne yönlendirildi
Türk Bayraklarıyla Cuma namazını kılmak için alana gelen bazı vatandaşlar tekbir getirdi. Güvenlik güçleri, Ayasofya ibadete açılmadığı için cuma namazını kılmak isteyenleri Sultanahmet Camisi'ne yönlendirdi.

Ayasofya'yı görmek için gelen vatandaşlardan Ahmet Yıldız, duygulu anlar yaşadığını belirterek, "Cuma namazını Sultanahmet'te kılacağım. Gelecek cumayı Ayasofya'da kılmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Kanser hastasıyım, iyi olursam Allah'ın izniyle haftaya cuma günü de geleceğim." dedi.

15 Temmuz Gazisi Sebahattin Ünal da, 15 Temmuz'da ağır bir yara aldığını ve yaklaşık 3-5 ay tedavi gördüğünü anlatarak, "O yarayı hiç kalbimde ve gönlümde hissetmedim. 60 yıldır ise kalbimde kanayan bir yara vardı, o da Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıydı. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun ve ona sonsuz dua ediyorum. Şu an bu yaramın iyileştiğini düşünüyorum. Yaklaşık 3 haftadır her cuma Ayasofya'ya geliyorum. Açılışı olacak 24 Temmuz Cuma gününü sabırsızlıkla bekliyorum. O gün Cuma Namazını Ayasofya'da eda etmenin mutluluğunu ve sevincini yaşayacağız." diye konuştu.

Vatandaşlardan Bünyamin Bölükbaşı ise Türk bayrağıyla Ayasofya'yı ziyarete geldiğini belirterek, şükür namazını kıldığını, ilk cumayı kılmak için de camiye geleceğini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayasofya Camisi'nde hazırlıklar sürüyor17 Temmuz 2020 Cuma 15:34
  • 'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği alan havadan görüntülendi17 Temmuz 2020 Cuma 14:54
  • Siirt'te şehit düşen Özel Harekat polisi Kurtul son yolculuğuna uğurlandı17 Temmuz 2020 Cuma 14:52
  • Hakkari'de teröristlerin kullandığı mağarada mühimmat bulundu17 Temmuz 2020 Cuma 14:51
  • Bakan Kurum: Alt gelir grubunda evi olmayan vatandaşımız kalmayana dek konut projemizi sürdüreceğiz17 Temmuz 2020 Cuma 14:51
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir17 Temmuz 2020 Cuma 14:18
  • Pandemi döneminde İstanbul'da evlerde su tüketimi yüzde 30 arttı17 Temmuz 2020 Cuma 13:55
  • AK Parti'li Mercan'ın teröristlerce katledilmesine ilişkin detaylar gerekçeli kararda17 Temmuz 2020 Cuma 13:54
  • Türkiye Adalet Akademisinin uluslararası nitelikli ilk uzaktan eğitim programı başladı17 Temmuz 2020 Cuma 13:53
  • TİKA’dan Tanzanya’nın Kovid-19'la mücadelesine destek17 Temmuz 2020 Cuma 12:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti