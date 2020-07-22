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Ayasofya Camisi'ndeki açılış hazırlıklarında sona yaklaşıldı

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'e kadar cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.
Ayasofya Camisi'ndeki açılış hazırlıklarında sona yaklaşıldı

Ayasofya Camisi, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak.

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, Türkiye'de yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen yapılar arasında bulunuyor.

Müze olmasının ardından çeşitli dönemlerde restorasyonlardan geçen Ayasofya, 1985'te UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdi.

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın 24 Temmuz 2020'de cuma namazıyla ibadete açılacağını bildirmesinin ardından hazırlıklar hız kazandı.

Ücretsiz ziyaret edilebilecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında Ayasofya Camisi'nde yürütülecek koruma, geliştirme, tanıtım ve yönetim faaliyetlerine ilişkin protokolle Ayasofya Camisi'nin korunmasına yönelik ana ilkeler saptandı ve kurumlar arası iş bölümü de belirlendi.

Ayasofya Camisi'nin sahip olduğu tarihi, kültürel, sosyal, manevi ve estetik değerlerin muhafazası, taraf olunan uluslararası sözleşmeler ve iç mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilirken, Ayasofya Camisi'ndeki din hizmetleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülecek. Restorasyon, konservasyon ve koruma faaliyetlerini ise Kültür ve Turizm Bakanlığı yerine getirecek.

Ayasofya Camisi'ni, yerli ve yabancı turistler ücretsiz ziyaret edebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Ayasofya Camisi'nde 2 imam ve 4 müezzin görevlendirilecek.

Ayasofya Camisi'ndeki resim ve tasvirlerin kapatılmasında ışık kullanılmayacak. Namaz esnasında perdeleme sistemiyle resim, tasvir ve mozaikler kapanacak, namazdan sonra tekrar açılacak.

Binanın tarihi dokusuna ve mimarisine zarar verilmemesi amaçlanırken caminin zemini halı ile kaplanıyor.

Açılış hazırlıkları
Yeniden ibadete açılmasına karar verilmesinin ardından kısa süreliğine ziyarete kapatılan Ayasofya Camisi'nin 24 Temmuz'da cuma namazıyla ibadete açılış töreni için hazırlıklarda sona yaklaşıldı.

Ayasofya Camisi'nde kılınacak ilk cuma namazında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de aralarında bulunduğu 1500 civarında kişinin yer alması bekleniyor.

Hazırlıklar kapsamında Ayasofya Meydanı'nda Hürrem Sultan Hamamı'nın bulunduğu kısma, töreni takip edecek yerli ve yabancı gazeteciler için platform kuruldu.

Çok sayıda güvenlik görevlisi de bariyerlerle kapatılan meydanda güvenlik önlemi aldı. 

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