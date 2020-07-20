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Ayasofya Camisi'nin halıları tamamen yerli yünden üretildi

Ayasofya Camisi'nin içerisine döşenecek halıları üreten Özkul Halı Fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Özkul, halıların tamamen yerli yünden üretildiğini belirtti.
Ayasofya Camisi'nin halıları tamamen yerli yünden üretildi

Ayasofya Camisi'nin içerisine döşenecek halıları üreten Özkul Halı Fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayasofya Camisi'ne döşenecek halıların özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Cami içerisine döşenecek halı çok özel, rengiyle, malzemesiyle, gramajıyla en üst kalite bir halı. Yüzde yüz yün üretim. Tamamen yerli yün ve en iyisi kullanıldı. 1 metrekaresi 5 kilogram geliyor, kalınlığı 16 milim. Ayrıca halıda başka halılarda olmayan bir özellik var; halının tüyleri, kıbleye doğru buharlı bir sistemle özel olarak yatırılmış durumda. Bunun da sebebi genelde cami halılarında diz vurulan yerde ters yatımdan dolayı bir renk değişmesi oluyor. Bunu önlemek için bu halıların tüylerinin hav dediğimiz kısmını kıbleye doğru özel bir sistemle yatırarak bu bozulmayı önlemiş oluyoruz."

Halıların yapımında 75 kişinin görev aldığını kaydeden Özkul, halıların camiye döşenmesi için de 8 kişinin 24 saat usulüyle çalıştığını anlattı.

Özkul, halılarda, Türkiye'de nadir tercih edilen yün reaktif boya kullanıldığını dile getirerek, boyanın kanserojen madde içermediğini, cilde temas ettiğinde alerji yapmadığını ve bebek giysilerinde kullanılmasına izin verilen çevreci bir boya olduğunu söyledi.

"Açılışa kadar 2 bin metrekaresi döşenecek"
Özkul, renk olarak ördek başı yeşili kullanıldığını belirterek, "Halının üzerindeki desen ise Osmanlı motifi olan, sanat dilinde 'rumi' diye isimlendirilen çok soft bir desen. Çok belirgin değil, halının üzerinde gölge şeklinde duruyor." dedi.

Halıların döşenmesinin açılış gününe kadar tamamlanacağını bildiren Özkul, "Ayasofya Camisi'nin içerisinde halının döşeneceği 4 bin metrekarelik bir yer var. Bunun 2 bin metrekaresi açılışa kadar döşenecek. Kalan kısmı da içerideki restorasyon bittiği zaman tamamlanacak. Zeminin düz olmamasından dolayı iki kattan oluşan toplamda 14 milimlik bir keçe kullandık." diye konuştu. 

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