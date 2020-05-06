  • BIST 98.938
  • Altın 391,576
  • Dolar 7,1773
  • Euro 7,7628
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

Ayasofya Camisi'nin restorasyonu haziran sonunda tamamlanacak

Trabzon'daki Ayasofya Camisi'nin restorasyonunun haziran ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.
Ayasofya Camisi'nin restorasyonu haziran sonunda tamamlanacak

Trabzon Vakıflar Bölge Müdür Vekili İsmet Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mülkiyeti mazbut Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na ait Trabzon Ayasofya Camisi'nde 2018 yılından beri yürütülen restorasyon sürecinde sona gelindiğini belirtti.

Ayasofya Camisi'nin Trabzon'un ve ülkenin gözbebeği eserlerinden biri olduğunu vurgulayan Çalık, "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bu eserin kapsamlı restorasyonuna 2018 yılında başladık. Süreç içerisinde hem cami hem kule yapısı hem de çevre düzenlemesi ile ilgili işlemler konunun uzmanları bilim kurulu üyeleri ve ilgili kurum ve kuruluşların denetiminde eser, kullanıcı, ziyaretçi gereksinimleri ve koruma ilkeleri göz önüne alınarak büyük bir hassasiyetle yürütüldü." dedi.

Çalık, son günlerde kamuoyunda Ayasofya Camisi'nin çevresindeki alanda yeşil alanların yok edildiğine dair bir algı oluştuğuna işaret ederek, "Öncelikle yapılan çevre düzenlemesinde mevcut ağaçların kesilmeyerek korunduğunu belirtmek gerekir. Halihazırda şantiye alanı olarak kullanılan toprak zeminlerde elektrik ve sulama hatlarının kazıları yapılmış olup, bu kanalların kapatılmasının ardından yeşillendirme ve bitkilendirme çalışması tamamlanacaktır." diye konuştu.

"Zeminlerin bir kısmı yeşil alan olarak düzenlenecek"
Ecdadın, doğayı koruma, yeşillendirme, ağaç dikme ve tarihi eserleri koruma amacı ile yüzlerce vakıf kurduğunu vurgulayan Çalık, şu değerlendirmede bulundu:

"Böyle bir ecdadın vakıf emanetini yürüten Vakıflar Genel Müdürlüğü iş ve işlemlerinde, insana olduğu kadar doğaya karşı da sorumlulukla hareket etmekte ve bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmektedir. Gönül yıkmak değil, gönüller yapmak hedefi ile restorasyonda yeşil alanların daha da fazla olması taleplerini değerlendiren Genel Müdürlüğümüz bu kapsamda yeşil alanı arttırıcı birtakım yeni düzenlemeler yapma kararını almıştır. Bu kapsamda doğal taş malzemeden yapılmış sert zeminlerin bir kısmı yeşil alan olarak düzenlenecek ve bitkilendirilecektir.
Restorasyon süreci Kovid-19 salgın tedbirleri nedeniyle planlanandan bir miktar sarkma göstermesine rağmen iş, Koruma Kurulu onaylı restorasyon projeleri doğrultusunda devam etmektedir."

Çalık, Ayasofya'nın çevresinin mayıs sonunda ziyarete açılmasının, haziran sonu itibarıyla da restorasyonun tamamlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Berberler 'yeni dönem' için gün sayıyor06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:30
  • Berber ve kuaförlerden 11 Mayıs'a özel hazırlık06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:29
  • Antalya'da yaş sebze meyve ihracatı yüzde 27 arttı06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:45
  • Kapadokya'daki kaçak yapılar yıkıldı06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:18
  • Hastane yapımında çalışan işçilere Hadımköylü kadınlardan iftar yemeği06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:17
  • Mantar ararken canından oluyordu06 Mayıs 2020 Çarşamba 05:20
  • Gayret Zamanı06 Mayıs 2020 Çarşamba 02:18
  • Ramazan ayından etkilenen Danimarkalı Müslüman oldu05 Mayıs 2020 Salı 19:08
  • Berber ve kuaförler randevulu çalışacak05 Mayıs 2020 Salı 16:00
  • Ankara'da yavrusuna köpeklerin saldırtıldığı eşek Bursa'da tedavi ediliyor05 Mayıs 2020 Salı 14:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti