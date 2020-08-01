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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayramın ikinci günü ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayramın ikinci günü ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Tarihi Ayasofya-i Kebir Camii'yi görmek isteyen ziyaretçiler, cami önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kurban Bayramı'nın ikinci günü ziyaretçi yoğunluğu devam ediyor.

Ayasofya-i Kebir Camii'ni görmek isteyen vatandaşlar ile turistler, öğle namazı öncesi cami önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ziyaretçiler, polisin koridor şeklinde oluşturduğu bariyerlerden geçerek, kontrollü şekilde camiye alındı. Güvenlik görevlileri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçinin akın ettiği camide, öğle namazı içeride ve dışarıda cemaatin yoğun katılımı ile eda edildi. Kılınan öğle namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki yoğunluğun bir benzeri de cami çevresinde yaşanıyor. İbadete açılan tarihi yapıyı görmek için gelenlerin bekleyişi nedeniyle Ayasofya bahçesinde ve Sultanahmet'te yoğunluk oluşuyor.

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Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadılar
Ziyaretçilerden Hacire Kaplan, Ayasofya'yı göreceği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Camiye ilk kez girerek namaz kılacağım. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görmeyi çok arzu ediyorum." dedi.

Fatma Uludağ da Balıkesir Ayvalık'tan geldiğini anlatarak, "Bayramda İstanbul'da camilerimizi ve tarihi yerleri gezerek geçiriyoruz. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni de görmek için uzun yoldan geldik. Çok heyecanlı ve mutluyuz." diye konuştu.

Hacı Karataş ise Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirmek için Kayseri'den geldiğini dile getirerek, "Ayasofya'yı daha önce müze olarak görmüştüm. Şimdi ikinci kez girip Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ibadetimi yapıp duamı edeceğim. Uzun süre güneşte kaldık ama Ayasofya Camimizi görmek için değer." ifadelerini kullandı.

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İbrahim Balkır, yıllarca bekledikleri kararın çıktığını ve Ayasofya'nın camiye dönüştürülerek önemli bir karar alınmasından dolayı memnun olduğunu söyledi.

Ferzan Kayın da daha önce müzeyken geldiklerini, Ayasofya'nın aslına dönmesine çok sevindiklerini dile getirdi.

Tekirdağ'dan gelen Ali Kayın ise "Allah, Mescid-i Aksa'ya da nasip etsin inşallah. Tüm Müslümanlara hayırlı bayramlar dilemek istiyorum." dedi. 

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