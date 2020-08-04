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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yoğun ilgi devam ediyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne Kurban Bayramı süresince gösterilen yoğun ilgi devam ediyor.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yoğun ilgi devam ediyor

İstanbul içinden, şehir dışından ve yurt dışından gelen çok sayıda kişi Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Ziyaretçiler, belirli sayıda gruplar halinde camiye alınıyor.

Namaz öncesinde ise camide dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor. Ezan okunduğunda da yine sosyal mesafe kuralları çerçevesinde belirli sayıda kişinin camiye girişine izin veriliyor. Camiye sığmayanlar dışarıya serilen kilim ve seccadeler üzerinde namaz kılıyor.

Bugün de camide öğle namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Bu arada, ziyaret ve ibadetler sırasında anonslarla vatandaşlara sosyal mesafe kuralı hatırlatılıyor ve sırada bekleyenler için anlayış gösterilmesi rica ediliyor.

Camiye girmek için sırada bekleyen vatandaşların bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği görülüyor.

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