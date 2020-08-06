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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretçilerin ilgisi sürüyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, ziyaretçiler gelmeye devam ediyor.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretçilerin ilgisi sürüyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, aralarında yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğu ziyaretçiler gelmeye devam ediyor.

Ayasofya-i Kebir Camii'ni görmek isteyenler, öğle namazı öncesi polis kontrolünden geçerek camiye alınırken, güvenlik görevlileri vatandaşları sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyarıyor.

Cami içinde ise Türkiye Diyanet Vakfı görevlileri vatandaşlardan, sosyal mesafe kurallarına uyarak saf tutmalarını ve maskelerini doğru bir şekilde takmalarını istiyor.

Ülkenin farklı şehrlerinden ve yurt dışından gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği camide, öğle namazı içeride ve dışarıda serilen hasır halılar üzerinde, sosyal mesafe kurallarına uyularak eda edildi.

Namaz sonrasında yerli ve yabancı turistler güvenlik kontrollerinden geçerek sırayla camiye alındı.

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