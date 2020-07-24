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Ayasofya-i Kebir Camii özel parası basıldı

Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılmasına özel tedavül para ve hatıra para basıldı.
Ayasofya-i Kebir Camii özel parası basıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı günün anlam ve önemine binaen Darphane'nin özel çalışması tamamlandı.

Yarın piyasaya sürülecek
Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması anısına tedavüle verilecek 1 TL küpürlerinin arka yüzeyine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin resmi basılarak üretim yapılacak ve yarın tarihi itibariyle piyasaya sürülecek.

Koleksiyonerlere yönelik açılış tarihine özel piyasaya sunulacak en fazla 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra para basıldı.

Gümüş hatıra paralar 185 TL karşılığında, bronz hatıra paralar 55 TL karşılığında sertifikaları ile birlikte kurumun Beşiktaş’ta bulunan genel müdürlük binasındaki mağazadan ve internet üzerinden kurumun e-mağazasından satın alınabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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