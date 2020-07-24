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Ayasofya-i Kebir Camii'nde açılış hazırlıkları sürüyor

Cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Camii çevresinde açılış için son hazırlıklar yapılıyor.
Ayasofya-i Kebir Camii'nde açılış hazırlıkları sürüyor

Cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde hazırlıklar sürüyor.

Cami çevresinde açılış için son hazırlıklar yapılıyor. Polis, meydanda önlem alırken, cami çevresini de bariyerlerle kapattı.

Farklı illerden Ayasofya Camisi'nde kılınacak ilk namaz için kente gelen bazı vatandaşlar, Ayasofya Meydanı'nda beklemeye başladı.

Vatandaşlar caminin çevresindeki çimlerde akşam namazını toplu şekilde kıldı. Bazı vatandaşların ise Kur-an'ı Kerim okuduğu görüldü.

Ayasofya'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler ise cami önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Vatandaşların Ayasofya Camisi çevresinde bekleyişi sürüyor.

Cami önünde kurulan 2 ekranda ise caminin içi canlı olarak gösteriliyor.

Vali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Aktaş, Ayasofya-i Kebir Camisi'nde hazırlıkları inceledi 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde son hazırlıkları inceledi. 

Vali Yerlikaya ile Emniyet Müdürü Aktaş, 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Camisi'ne geldi. 

Yerlikaya ile Aktaş son hazırlıkları inceledi. 

Polis ekipleri yaptığı anonsla, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultan Ahmet Camisi çevresinde bulunan vatandaşların güvenlik önlemleri kapsamında alanı boşaltmasını istedi.

Anonsun ardından vatandaşlar alanı boşalttı.

Erdoğan için beste yaptı
Ayasofya Camisi'nde kılınacak cuma namazına katılmak üzere beş arkadaşıyla Kastamonu'dan gelen Abdurrahman Şabanfakı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma namazında saf tutacak cemaat arasında yer alacağını söyledi.

Danıştay'ın kararını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından televizyon kanallarından öğrendiğini anlatan Şabanfakı, coşkusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğaçlama beste yaparak dile getirdiğini kaydetti. Şabanfakı, "Ayasofya Camisi'nin açılacağını duydum televizyon kanallarından, Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Çok mutlu oldum, çok sevindim ve Cumhurbaşkanımıza küçük bir doğaçlama bestesi yaptım." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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