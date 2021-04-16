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Ayasofya-i Kebir Camisi'nde ramazanın ilk cuması Kovid-19 önlemleriyle kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, ramazan ayının ilk cuma namazı yeni tip koronavirüs tedbirleri alınarak, kılındı.
Ayasofya-i Kebir Camisi'nde ramazanın ilk cuması Kovid-19 önlemleriyle kılındı

Ayasofya-i Kebir Camisi'ne gelenler, 11 ayın sultanı ramazanın ilk cuma namazını burada kılmanın mutluluğunu yaşadı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında belirli sayıda cemaate izin verilen, sosyal mesafenin korunduğu saf düzeninde eda edilen namazda vatandaşların maske taktıkları görüldü.

Ramazanın bereketi, güzellikleri ve önemiyle ilgili yapılan hutbeyi dinleyen camidekiler, namazın ardından dua etti.

Ramazanın ilk cuması Fatih, Süleymaniye ve Eyüp Sultan gibi camilerde de huzur ve heyecanla kılındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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