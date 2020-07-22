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'Ayasofya ruhu' Fatih Dökümhanesi'ndeki tarihi camide yaşatılacak

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi'ndeki tarihi caminin, Ayasofya Cami ile aynı gün ibadete açılması için hazırlık yapılıyor.
'Ayasofya ruhu' Fatih Dökümhanesi'ndeki tarihi camide yaşatılacak

Çizimlerini Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı ve İstanbul'un fethinde Bizans surlarına gedik açmada kullanılan "şahi" toplarının döküldüğü Demirköy Fatih Dökümhanesi'ndeki tarihi cami, Kırklareli Valiliği ile Vakıflar Genel Müdürlüğünce 4 yılda restore edildi. 

Dökümhaneye ulaşımın sağlandığı 2 kilometrelik yol aslına uygun olarak taştan yapıldı. Bölgede Kırklareli Valiliğince otopark ile sosyal tesisler inşa edildi.

Vali Osman Bilgin, AA muhabirine, tarihi caminin aslına uygun restore edildiğini söyledi.

Bilgin, 2016 yılında başlatılan çalışmaların tamamlandığını anlatarak, önemli bir eseri ihya etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. 

Orta Çağ'ın kapanıp Yeni Çağ'ın açılmasında en önemli aşamanın İstanbul'un fethi olduğunu anımsatan Bilgin, "İstanbul'un fethinde şahi toplarının hazırlanması süreci var. Surların yıkılmasında en önemli unsur şahi toplarıdır. Şahi topları Demirköy ilçesindeki Fatih Dökümhanesi'nde döküldü. Burada biz özellikle dökümhane alanının turizme kazandırılması ve tarihin canlandırılması için çalışmalar yaptık." ifadelerini kullandı.

Tarihi caminin yeniden hizmete kazandırılacağını dile getiren Bilgin, "Türk savunma sanayinin temellerinin atıldığı Fatih Dökümhanesi'nde ki tarihi cami ayağa kaldırıldı. Ayasofya'da kılınacak cuma namazında aynı ruhu ve ahengi Fatih Dökümhanesi'nde yaşayacağız. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi ile İslam aleminin yaşadığı bu gelişimini biz aynı ahenkle yaşayacağız. Tüm vatandaşlarımızı Kovid-19 tedbirlerine uyarak Fatih Dökümhanesi'nde cuma namazı kılmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Tarihi Fatih Dökümhanesi
Tarihi kaynaklardaki bilgilere göre, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı toplar ve gülleler, tarihi Demirköy Fatih Dökümhanesi'nde yapıldı.

Dönemin ileri teknolojisi kullanılan dökümhanede, 15. yüzyıl ortalarından 19. yüzyıl sonlarına kadar aralıksız üretim gerçekleştirildi.

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