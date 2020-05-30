  • BIST 105.520
  • Altın 379,423
  • Dolar 6,8125
  • Euro 7,5605
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
»

Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları, Fatih Sultan Mehmet'in şehri aldıktan sonra ilk cuma namazını kıldığı Ayasofya'da düzenlenen "Fetih Şöleni"nde, Fetih Suresi okundu.
Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya’da Fetih Şöleni programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinesinde gün boyu devam eden İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya'da "Fetih Şöleni" düzenleniyor. 

Etkinlik, Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçip Ayasofya'ya ulaşan drone ile çekilen kayıtların gösterimiyle başladı.

2. Mehmet'in, aralıklarla 54 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 Salı günü gerçekleşen fetihten sonra ilk cuma namazını kıldığı, fethin simgesi Ayasofya'nın içinde Fetih Suresi tilavet edildi. 

Etkinlikte, daha sonra Fetih Duası okundu. Duaya Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle vatandaşlara sesleniyor. 

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Ayasofya'nın önüne kurulan bir platformda İstanbul'un fethi temalı mapping gösterisi yapılacak.

Fetih Şöleni, tarihi yarımadadaki havai fişek gösterisi ile sona erecek.

Program, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalları ile sosyal medya hesaplarından ve televizyon kanallarından canlı yayınlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayasofya'da, İstanbul'un fethi canlandırıldı30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:33
  • Türk kara sularına itilen 60 sığınmacı kurtarıldı30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:33
  • Türkiye ve dünya gündemi30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:33
  • Erdoğan: 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:31
  • Ayasofya'da Fetih Suresi okundu30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:31
  • 15 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:29
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:00
  • Rusya'dan ABD'ye tepki30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:33
  • ABD'nin Minneapolis ehaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:32
  • KKTC'ye 1 Temmuz'dan itibaren turistler gelebilecek30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti