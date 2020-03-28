Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
88.125
Altın
337,580
Dolar
6,4499
Euro
7,1137
Ankara
9 °C
İstanbul
9 °C
İzmir
11 °C
Konya
8 °C
AK Partili isim koronavirüsü yendi, bu mesajı paylaştı
Van'da İran sınırındaki bir mahalle karantinaya alındı
30 proje için 23 milyon 175 bin lira destek
Meteoroloji'den soğuk ve sağanak yağış uyarısı
"Çocuklar süper taşıyıcı olabilir"
TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusu
Avcılar'da yasak dinlemediler, sahilde spor yaptılar
Mustafa Cengiz'den ''Devlete destek verelim'' çağrısı
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 27 bin 365’e yükseldi
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den iç hat seferleri duyurusu
Ayasofya'nın akustiği ilk kez kayıt altına alındı
MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Faizler indi
İçişleri Bakanlığı'ndan 65 yaş ve üzeri için 'araç muayenesi' genelgesi
81 ile gönderildi: piknik yapmak, balık tutmak yasak
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
»
Güncel
»
Ayasofya'nın akustiği ilk kez kayıt altına alındı
Ayasofya'nın akustiği ilk kez kayıt altına alındı
Ayasofya'nın akustiği ilk kez kayıt altına alındı
28 Mart 2020 Cumartesi 09:29
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuğa 15 gün evden çıkmama cezası
Diyanet İşleri Başkanı koronavirüse karşı dua okudu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ULUSA SESLENDİ (VİDEO)
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliye işlemleri tamamlandı
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi
Ankara'da yasağı ihlal eden vatandaş, eve gitmemek için yola uzandı
Son Eklenen Videolar
İlk hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs mesajı
Tüm Türkiye onları alkışladı
Bakan Koca'dan sağlık çalışanları için "üst üste 3 gün alkış" çağrısı
Başkent mart ayında beyaza büründü
İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerini 'İnce Osman' ile andı
Kategoriler
Siyaset
ÖZEL
Spor
Güncel
Hayat
İslam
FOTO GALERİ
Boş sokaklar ve meydanlar
TBMM'de 15 Temmuz şehitler anıtı açıldı
Corona virüste doğru bilinen 10 yanlış
İstanbul’da bu sabah: Vatandaşlar böyle görüntülendi!
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz
Temassız otomatlar takdir yopluyor
Hayat eve sığar
Cumhurbaşkanı'ndan vatandaşa EVDE KAL telefonu...
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.