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Ayasofya'ya ibadet yolu açılmasına büyük ilgi

Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından vatandaşların Ayasofya'ya gelişi sürüyor.
Ayasofya'ya ibadet yolu açılmasına büyük ilgi

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmasının ardından Ayasofya'nın bugün ziyaretçilere kapalı olduğu belirtildi.

Güvenlik güçlerinin barikatlarıyla girişinin kapatıldığı Ayasofya önüne gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ile hatıra fotoğrafları çektirirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı görevlilerin incelemelerde bulunmak üzere Ayasofya'ya gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan Ayasofya içerisinde de çalışmaların sürdürüldüğü öğrenilirken, bazı yetkililerin kubbe ve minarelerde incelemede bulunduğu görüldü.

Sultanahmet ile Ayasofya meydanlarında turistlerin yoğun ilgisi sürerken, yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu da alanda yayınlarını sürdürüyor.

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