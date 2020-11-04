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Ayasofya'ya olan ilgi kaybolmadı

Geçtiğimiz aylarda müzeden camiye çevrilen Ayasofya Cami’ne ilgi devam ediyor. Gün içerisinde yüzlerce yerli ve yabancı turist camiye girebilmek için saatlerce sıra bekliyor.
Ayasofya'ya olan ilgi kaybolmadı

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi'ne yerli ve yabancı ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor. Güvenlik güçlerinin barikatlarla kapattığı, içeri girişlerin koronavirüsten dolayı sınırlı sayıda olduğu Ayasofya'nın önüne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor. 

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SINIRLI SAYIDA KİŞİ ALINIYOR
Geçtiğimiz aylarda müzeden camiye çevrilen Ayasofya Cami’ne ilgi devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ayasofya Cami’sine sınırlı sayıda kişi alınırken, caminin içerisi tam boşalmadan başka bir grup içeri alınmıyor. Emniyet güçleri ise maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan kişilere sık sık uyarılarda bulunuyor. 

20201102_140502.jpgPOLİS KONTROLÜNDEN GEÇİYOR
İlginin yoğun olduğu Ayasofya Cami'nde belediye ekipleri de sık sık dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Dezenfektan çalışmaları sırasında caminin içi tamamen boşaltılıyor. Namaz kılmak için gelenler cami önünde bekliyor. Gelen kalabalıklar polis kontrolünden geçtikten sonra içeriye alınıyor. Cami içinde ve dışında çok sayıda vatandaş gün boyu camiye girebilmek için dışarıda bekliyor.

BOL BOL HATIRA FOTOĞRAFI
İçeriye giren vatandaşlar ise namaz kılarak ve dua ederek ibadet ediyor. Aynı zamanda bu anı ölümsüzleştirmek için bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Yabancı turistlerin camiye ilgisi ise gözlerden kaçmıyor. Birçok yabancı turist ilgiyle camiyi inceleyerek hatıra fotoğrafı çekiyor. 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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