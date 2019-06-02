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Ayaş'ta bulunan bitkiler koruma altına alınıyor

Dünyada sadece Ayaş Aysantıbeli’nde yetişen ve Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlike altında olan 7 bitki koruma altına alınıyor.
Ayaş'ta bulunan bitkiler koruma altına alınıyor

Bitkilerin (ENDEMİK) korunması için Ayaş Kaymakamlığı, Ayaş Belediyesi ve Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksek Okulu’ndan oluşan heyet Ayaş’ta bir araya geldi. Nesli tükenmekte olan Türk kayagülü, mor kısgıl, Anadolu kitresi, ayaş gümüşü, ayaş çançiçeği, yörük taşçantası, hanımçayı çiçeklerini yerinde incelemek için Aysantıbeli mevkiinde buluştular. 

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Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş “Lokal endemik denilen bitkiler dünyada sadece bir yerde, çok az sayıda bulunuyor. Onların kaybolmasıyla artık o bitkilerin dönüşü olamıyor. Ayaş'ta Bu bitkilerin yok olmaması için Belediye olarak bize düşen görev ne ise onu yapmaya hazırız” dedi.

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