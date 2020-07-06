Ayaş'ta yeni konteyner dağıtımı yapılıyor

Ayaş Belediyesi çöp konteynerlerinin dağıtımı planlanan şekilde devam ediyor. Belediye Başkanı Burhan Demirbaş "İlçemizi daha temiz ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı gece-gündüz demeden yapıyoruz.

Başkan Demirbaş yapılan temizlik çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunarak, ilçenin temizliği konusunda yapılması gerekenleri, halktan gelen istekler doğrultusunda sürdürdüklerini ifade etti. Başkan, " Temizlik konusu İlçemizin daha temiz bir görünüme kavuşması ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri açısından her zaman önceliklerimiz arasında yer almaktadır” diye konuştu.

Konteyner dağıtım işlerinin belirli zaman aralıklarında yapıldığına da dikkat çeken Başkanımız Dağıtım çalışmalarımız planlanan zamanlarda devam etmektedir. Hep beraber daha temiz, tertemiz bir Ayaş için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.