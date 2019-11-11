EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni planlama ile AYBÜ-Saray-Ulus-Kızılay hattı hem ekspres hatta dönüştürüldü hem de servis sayısı artırıldı.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Çubuk Yerleşkesi ile Kızılay arasında hizmet veren EGO otobüs hattı ekspres hatta dönüştürülürken, burada öğrenim gören öğrenciler de artık abonman karttan yararlanabilecek. Belediye ayrıca, hafta içi hergün sabah saat 8’den itibaren öğrencilere çorba ikramında bulunacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin 60 TL’ye 200 biniş hakkı veren Aylık Abonman hizmeti çevre ilçelerde de geçerli olmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta yayınladığımız “Çevreye de olsun” başlıklı haberde, Büyükşehir’in düşük fiyata uygulamaya koyduğu “Aylık Abonman Bileti” hizmetinden çevre ilçelerdeki öğrencilerin faydalanamadığını belirterek, bu haksızlığın son bulması çağrısı yapmıştık. Haberimizin ardından çevre ilçelerden ilk sevindirici haber Çubak’tan geldi.

AYBÜ ÖĞRENCİLERİ DE YARARLANACAK

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Çubuk Yerleşkesi ile Kızılay arasında hizmet veren EGO otobüs hattı ekspres hatta dönüştürülürken, burada öğrenim gören öğrenciler de artık abonman karttan yararlanabilecek.

DÜN BAŞLADI

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni planlama ile AYBÜ-Saray-Ulus-Kızılay hattı hem ekspres hatta dönüştürüldü hem de servis sayısı artırıldı. 41 olan servis sayısı 45’e yükseltildi ve ekspres olarak hizmet vermeye başlayan 474 numaralı hatta öğrenciler, indirimli aylık öğrenci abonman kartı da kullanabiliyor. Bu hat üzerinden hafta içi toplu ulaşımlarını sağlayacak olan yolcular, GAMA İş Merkezi önünden sabah 07.35’te ilk servise, 19.20’de ise son servise binebilecek. Ekspres hat olarak çalışacak ve sadece ana duraklardan yolcu alacak hatta, servis AYBÜ’den sabahları saat 11.20’de başlayacak, akşamları ise 18.20’de sona erecek.

VE SICAK ÇORBA

Büyükşehir Belediyesi ayrıca, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nizamiye girişinde hafta içi her gün saat 08.00'den itibaren üniversite öğrencilerine çorba ikramında bulunacak.

60 TL’ye 200 biniş hakkı veren Aylık Abonman Kartı hizmetinin diğer ilçelere de yayılması bekleniyor.

