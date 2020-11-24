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Aybüke öğretmenin babası Yalçın: Öğretmenliği çok severek, isteyerek yapan bir evladımızdı

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'te yaşayan babası, onsuz geçirdiği 4. Öğretmenler Günü'nde anılarını Karabük Üniversitesi öğrencileriyle paylaştı.
Aybüke öğretmenin babası Yalçın: Öğretmenliği çok severek, isteyerek yapan bir evladımızdı

Batman'ın Kozluk ilçesinde, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan babası Sadık Yalçın, onsuz geçirdiği 4. Öğretmenler Günü'nde kızını anlattı.

Karabük Üniversitesinden (KBÜ) yapılan açıklamaya göre, öğrencileri kabulünde konuşan baba Yalçın, kızının çocukluğundan beri çok hareketli, renkli, sevecen ve arkadaşlarıyla iyi geçinen, uyumlu biri olduğunu, öğretmenlik mesleğini küçük yaşlardan itibaren çok istediğini belirtti.

Müziğe ve öğretmenliğe çocuk yaşlardan itibaren hevesli olduğunu, bu iki hevesine de ulaştığını anlatan Yalçın, "2016 yılında Batman ili Kozluk ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne tayin oldu. Ataması gerçekleştiğinde ben dışarıdaydım, heyecanla beni aradı. Biz de heyecanla eve geldik, birbirimizi tebrik ettik, sarıldık. Kendisi de sosyal medyada, 'Öğretmen oldum ben.' diyerek bu güzel anı paylaşmış. Sonradan gördük. Öğretmenliği çok severek, isteyerek yapan bir evladımızdı." ifadelerini kullandı.

"Bayrağın dalgalandığı her yer benim vatanımdır"
Kızının tayini çıkınca Batman'a gitmek istediğini belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Kızım, 'Babacığım ben Batman'a gideceğim.' dedi. Biliyorsunuz terörle mücadele var, ondan dolayı sıkıntılı yörelerimiz vardı. Ben de kendisine o bölgeye gitmemesini söylediğimde kızım bana, 'Babacığım vatan, millet ve bayrak sevgisini sizlerden öğrendik, kendinizle tezat duruma düşmeyiniz. Bayrağın dalgalandığı her yer benim vatanımdır. Ben oraya gidip görevime başlayacağım.' diyerek öğretmenliğe başlama anında bize ufak bir ders verir mahiyette cevabı oldu."

Baba Yalçın, bütün öğretmenlerin Aybüke, Dilay ve Necmettin öğretmen gibi olmasını temenni ederek hepsini rahmetle andı, görev başındaki öğretmenlere başarı diledi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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