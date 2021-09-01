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AYBÜ'lü öğrencilerden elektrikli otomobil

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri, kanatlı at anlamına gelen “Tulpar” adını verdikleri elektrikli bir otomobil üretti. Araç, Teknofest’te derece için yarışacak. 
AYBÜ'lü öğrencilerden elektrikli otomobil

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hezarfen Öğrenci Kulübü, uzun uğraşlar sonucu elektrikli bir araç üretti. Kanatlı at anlamındaki “Tulpar” adı verilen elektromobil araç, Eylül ayı içerisinde düzenlenecek Teknofest’te derece için yarışacak. 

REKTÖR AYDINLI DİREKSİYONA GEÇTİ

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, yarışlar öncesi Hezarfen Öğrenci Kulübü tarafından imalatı tamamlanan ve Teknofest’te yarışacak olan “Tulpar” adlı elektromobil aracı kullandı. Rektör Aydınlı, yarışlara katılacak öğrencilere başarılar diledi. 

YARIŞLARA KATILACAK

AYBÜ Hezarfen Öğrenci Kulübünce üretilen “Tulpar”, Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenecek TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’na katılacak.  

EYLÜL’DE TEKNOFEST RÜZGÂRI

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 71 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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