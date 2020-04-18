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Ayçiçek yağı ve tohumunda gümrük vergisi düşürüldü

Ayçiçek yağı ve tohumunda gümrük vergisi düşürüldü, buna göre ham ayçiçeği yağında gümrük vergisi yüzde 18, yağlık ayçiçeği tohumunda ise gümrük vergisi yüzde 9 olarak uygulanacak
Ayçiçek yağı ve tohumunda gümrük vergisi düşürüldü

Temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla ayçiçeği yağı ve tohumu ithalatında, hasat dönemine kadar uygulanmak üzere gümrük vergisi düzenlemesi yapıldı. 

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, hasat öncesi 1 Haziran 2020'ye kadar ham ayçiçeği yağında yüzde 30 olan gümrük vergisi yüzde 18, yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 13 olan gümrük vergisi yüzde 9 olarak uygulanacak.

Düzenleme temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla sadece hasat dönemine kadar uygulanmak üzere yapıldı.

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