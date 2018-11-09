Aydemir Akbaş: Kazandığım tüm parayı afiyetle yedim diyor ama

Bir dönem komedi filmlerinin önde gelen başrol oyuncusuydu o.. Yeşilçam'dan kazandığı tüm parayı afiyetle yediğini söylüyor. Bugün bir otomobili bile yok. Katıldığı düğünden, düğün sahibinin aracı ile döndü. Peki kim bu sanatçı?

Bir dönem komedi filmlerinin önde gelen başrol oyuncusuydu o.. Yeşilçam'dan kazandığı tüm parayı afiyetle yediğini söylüyor. Bugün bir otomobili bile yok. Katıldığı düğünden, düğün sahibinin aracı ile döndü. Peki kim bu sanatçı?

Bu isim Aydemir Akbaş'tan başkası değil.

Aydemir Akbaş, bir dönem şovunda da yer aldığı sıkı arkadaşı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in bir yakınının düğününe katıldı.

Akbaş düğünden, Tatlıses'in sahibi olduğu firma araçlarından biriyle evine döndü.

Tatlıses Kebap'ın aracıyla evinin yolunu tutan Aydemir Akbaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı "Kazandığım her parayı harcadım" açıklaması sorulunca önce "Yedim kardeşim. Kazandığım paraları afiyetle yedim. Pişman değilim" dedi.

Sanatçı ardından ise "Sinema falan ne ki? Boşverin böyle konuları. Koreliler sinemayı ele geçirdi. Gençlere 'yatırım yapın' diyorum. Paralarını korusunlar. Yaşlılıkta onlara lazım olacak" sözleriyle, genç sanatçılara vaatte bulundu.