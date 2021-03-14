Ayder Yaylası, martta yağan karla yeniden beyaza büründü

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimler yeniden beyaza büründü.
Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Kar yağışı sonrası çam ormanları ve evlerin karlı görüntüsü büyülüyor.
Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimler yeniden beyaza büründü.
Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Kar yağışı sonrası çam ormanları ve evlerin karlı görüntüsü büyülüyor.
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