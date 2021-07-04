  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,2650
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 19 °C
»

Ayder Yaylası'na tatilci yoğunluğu

Karadeniz Bölgesi normalleşme sürecinde doğa tatiline ilgi duyanların adresi oluyor. Rize'nin ünlü Ayder Yaylası'na gelen yerli ve yabancı turistler, horon ve türkülerle karşılanıyor. Tatilciler, yaylada otel, pansiyon ve bungolav evleri de doldurdu.  
Ayder Yaylası'na tatilci yoğunluğu

Türkiye'de yaklaşık 1,5 yıldır süren pandemi sürecinde sessizliğe bürünen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin dünyaca ünlü Ayder Yaylası normalleşme süreci ile birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yaylaya gelen yerli ve yabancı turistler,  horon ve türkülerle karşılanıyor, yöresel lezzetlerin tadına bakıyor, doğa yürüyüşü yapıyor, .Bazı çiftler yaylada düğün fotoğrafları çektiriyor, horonlara eşlik ediyor.

040720210945391610823.jpg

'ESKİYE DÖNDÜK, MUTLUYUZ'

Turizmci Mustafa Memoğlu tulum sesi ile muhteşem doğanın misafirlerle yeniden buluştuğunu belirterek, "Ayder artık eski günlerine geri dönüyor. Yaylaya yoğun bir turist ilgisi var. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Biz de misafirlerimizi tulumla karşılıyoruz, onlar da tabii ki horonla karşılık veriyor. Eski günleri yaşıyoruz, çok mutluyuz” dedi. Yaylada düğün fotoğraflarını çektiren çiftler de var. Horonlara eşlik eden Elif ve Armağan Ustabaş çifti  de onlardan biri. Gelinliği ile yaylaya gelen Elif Ustabaş “Düğün fotoğraflarımız için Ayder’i tercih ettik. Yaylayı eski günlerdeki gibi hareketli görmek bizleri mutlu etti” diye konuştu.
Ardahan'dan gelen Mustafa Avşar da "Ayder cennetten bir parça. Yeşili, doğası ile dinlendik, oksijenle temizlendik” şeklinde konuştu.

'ZİYARETÇİ SAYISI ARTIYOR'

Rize Belediyesi Turizm Komisyonu üyesi Fatih Kızıltan da pandemi sonrası insanların yaylalara ve doğaya olan talebinin arttığını belirterek "Bölgeye gelenlerin sayısı artıyor. Ortadoğu'dan gelen misafirlerle beraber Rus turistler de bölgeye ilgi gösteriyor. Ayder, yaklaşık bir buçuk yıllık pandemi sessizliğin ardından normalleşme ile beraber eski günlerini yaşamaya başladı” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kısıtlamasız ilk pazar gününde sahile koştular 04 Temmuz 2021 Pazar 10:48
  • Eylem planıyla İzmit Körfezi'nde müsilajla mücadele hareketlendi04 Temmuz 2021 Pazar 10:42
  • Soma ve Tunçbilek'ten taşınacak yardım kömürlerinin yolculuğu başladı04 Temmuz 2021 Pazar 10:31
  • Ayder Yaylası'na tatilci yoğunluğu04 Temmuz 2021 Pazar 09:36
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Elazığ'a geldi04 Temmuz 2021 Pazar 09:32
  • Yaz Kur'an kursları yarın başlıyor04 Temmuz 2021 Pazar 09:29
  • Aşırı yağışlar nedeniyle Ankara- İstanbul- Konya YHT seferleri iptal edildi04 Temmuz 2021 Pazar 09:23
  • Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü04 Temmuz 2021 Pazar 09:16
  • Türkiye ve dünya gündemi04 Temmuz 2021 Pazar 09:13
  • Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti04 Temmuz 2021 Pazar 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti