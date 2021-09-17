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Aydın Büyükşehir’den kütüphaneli Mimar Sinan Parkı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, içinde kütüphane ve kafe de olan bir park yaptırıyor. Mimar Sinan adı verilen parkın çevre düzenlemesi ve peyzaj da dahil tüm işleri için ihaleye çıkıldı.
Aydın Büyükşehir’den kütüphaneli Mimar Sinan Parkı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi, içinde kütüphane ve kafe de olan bir park yaptırıyor. 

Mimar Sinan adı verilen parkın çevre düzenlemesi ve peyzaj da dahil tüm işleri için ihaleye çıkıldı.

Park Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yapılacak. 

Mimar Sinan Parkı yapım işi ihale ve teklif açma tarihi: 11.10.2021 10:30

İlanın detayları için TIKLAYIN.  

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Gazeteilksayfa.com


 

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