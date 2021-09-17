Aydın Büyükşehir’den kütüphaneli Mimar Sinan Parkı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, içinde kütüphane ve kafe de olan bir park yaptırıyor. Mimar Sinan adı verilen parkın çevre düzenlemesi ve peyzaj da dahil tüm işleri için ihaleye çıkıldı.