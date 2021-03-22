Ankara Çankırılılar Derneği’nin genel kurulunda Aydın Öksüz yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Öksüz yaptığı konuşmada, “Ankara'daki yârenlerin ‘bir’ ve ‘biz’ olması yönünde elimizden geleni yapacağız” dedi.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen genel kurullar, normalleşme süreci ile birlikte yeniden yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Ankara Çankırılılar Derneği’nin (ÇANDER) genel kurulu da gerçekleştirildi. Genel kurul AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara Batı Karadeniz Birliği’ni temsilen Karabük, Zonguldak ve Sinop il dernek temsilcileri, çeşitli STK yetkilisi, üye ve davetlilerin katılımı ile yapıldı.

Derneğin Yenimahalle’deki binasında bulunan İSKA Grup Yaren Salonu’nda pandemi kurallarına riayet edilerek düzenlenen genel kurulda Aydın Öksüz yeniden başkanlığa seçildi. Geçtiğimiz pazar günü yapılan genel kurulda güven tazeleyen Öksüz, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

“BAYRAĞI DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

ÇANDER Başkanı Öksüz, genel kurulda yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Bayrağı biraz daha ileriye götürebilmek için canla başla çalışacağız. İkinci dönemimizde de güzel bir yönetim kurduk, bunun yanında yönetimi destekleyici kurul başkanlıklarımızı ilk kez oluşturduk. Hemşerilerimizin birlikteliği ile Ankara'daki yârenlerin ‘bir’ ve ‘biz’ olması yönünde layık olduğu itibarı en üst seviyeye çıkarmak; Çankırılıların tek ses, tek güç olması için elimizden geleni yapacağız.”

“TADINDA BIRAKACAĞIM”

“Önümüzdeki 3 yıl ÇANDER’in yükseliş, Çankırılıların da tırmanış dönemi olması için şimdiden söz veriyorum. İkinci bir sözüm de; bu benim son dönemim olacak. Derneklerde birisi oturup da ömür boyu aynı kişinin başkan olmasını doğru bulmuyorum. Yeni arkadaşlara yol açalım, sırası geldiğinde tadında bırakalım. Yeni fikirlerle, yeni projelerle bayrağı ileriye taşıyacak arkadaşlara fırsat verelim.”

“VEREN EL OLACAĞIZ”

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Öksüz, “Allah emeklerimizi zayi etmesin, hepimizi bir ve beraber etsin. Her şeyden önce şu bayrağın hakkını, şehitlerimizin hakkını verelim; vatana, millete en iyi şekilde hizmet edelim. Önce gönüllere girelim. Biz her zaman veren el olma taraftarıyız. Biz vereceğiz ki Allah da bize verecek, camiamıza verecek, ülkemize verecek, mazlumlara verecek. Dolayısıyla hepimiz kazanacağız. Yoksa bir kişinin kazanması hiç önemli değil” dedi.

SEVECEKSEN YAREN’İN RUHUNU SEV

ÇANDER Başkan Vekili Hasan Kaya ise konuşmasında Ahi-Yaren kültürü hakkında bilgi verdi. Kaya, Çankırı’nın kültürü ile ilgili şu şiirini aktardı:

Toprak özünden mamül beden

Ruh ise ayrıdır cümle alemden

Beden denilen geçici sonu alev

Seveceksen Yârenin ruhunu sev.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-