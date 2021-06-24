Aydın Sağlık Müdürlüğü ilaç hazırlama hizmeti alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, ilaç hazırlama hizmeti alım ihalesinin detayları belli oldu. İhale 27 Temmuz günü yapılacak.
İşin içeriği “Atatürk Devlet Hastanesine 18 Aylık Yarı Otomatik Sistem Onkoloji İlaç Hazırlama ve Uygulama Sistemi Hizmet Alımı Talep miktarı toplam sut puanı: 1.322.280” olarak ilan edildi.
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