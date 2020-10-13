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Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İzmir'de tedavi gören Aydın Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Esat Ülkü, yakalandığı yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Aydın Tabip Odası Başkanlığından Ege Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Aydın Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Esat Ülkü'ye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Tabip Odası Başkanımız Op. Dr. Esat Ülkü'yü Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin ve sağlık camiasının başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Ülkü, ekimin ilk haftasında yakalandığı Kovid-19 salgınından dolayı tedavi altına alınmıştı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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