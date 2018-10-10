AK Partili Aydın Ünal partisinin Ankara ve İstanbul adaylarını tarif etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun yıllar danışmanlık yapmış ve eski AK Parti Ankara vekili olan Aydın Ünal, önümüzdeki yerel seçimlerde partisinin Ankara ve İstanbul adaylarını tarif etti: Popüler isimler aday gösterilecek...

Eski AK Parti Ankara vekili Aydın Ünal, önümüzdeki yerel seçimlerde aday listesi belirlenirken, çok köklü değişiklikler olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun yıllar metin yazarlığını yapan AK Parti Ankara eski Milletvekili Aydın Ünal, Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (SASAM) düzenlenen bir programda yerel seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ünal programda, AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? İstanbul adayı kim olacak? Yerel seçimde nasıl aday belirlenecek? CHP'de koltuk değişimi olacak mı? sorularını cevapladı.

İşte Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

MİLLET, CUMHURBAŞKANI İLE AK PARTİ’Yİ AYRI KEFEYE KOYUYOR

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakınında uzun yıllar çalışmış biri olduğunu hatırlatan Aydın, “2011’den sonra birçok seçime biz ‘ölüm kalım seçimi’ dedik. Önümüzdeki yerel seçimin tarihi bir seçim olacağını düşünüyorum. 24 Haziran seçimlerinde bir şey gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti’yi, seçmenin birbirinden ayırmaya başladığını gördük. Yani seçmen artık Cumhurbaşkanımızı ayrı bir kefeye, AK Parti’yi ayrı kefelere koyuyor. Aradaki makasın açılması önümüzdeki yerel seçimlerde muhtemel. Ama bu makasın açılmaması gerekiyor benim şahsi düşüncem bu makasın mutlaka kapanması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın partiye daha fazla vakit ayırması partiyle daha fazla ilgilenmesi bu makası kapatacaktır. Ama bu makas aksi olur da 2019 yerel seçimlerinde daha fazla açılırsa Türkiye siyasetini 2019 ve sonrasında olmasa bile 2023 sonrasında çok farklı bir manzara bekliyor olur” dedi.

SEÇİMLERDE ÇOK KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

AK Parti’nin daha uzun yıllar iktidarda kalabilmesi için partide daha fazla kan değişimine gerek olduğunu belirten Aydın, “AK Parti değişim yapmakta zorlanmaya başladı. Bu AK Parti’nin önündeki en büyük sıkıntılardan, sorunlardan bir tanesi. AK Parti gibi bir partide değişim yapabilmek kolay değil. Cumhurbaşkanımız bu değişimi, dönüşümü zorlamaya başladı. Birçok değişlik oldu. Açıkçası köklü değişiklikler olmadı, yapılmadı. Bu biraz da partinin yapısı ile geldiği nokta ile ilgili bir durum. Parti bürokrasisi değişimi biraz yavaşlatmaya başladı. Bu mutlaka kırılacaktır. Özellikle Cumhurbaşkanımız bunu kıracaktır beklentimiz bu. Bunun kırılacağı yerin de ben yerel seçimler olacağını düşünüyorum. Yerel seçimlerde belediye başkanları aday listesi hazırlanırken AK Parti’nin çok radikal değişikliğe gideceğine düşünüyorum” diye konuştu.

DEĞİŞİM OLMAZSA…

Yaklaşan yerel seçimlerde köklü değişiklikler yapılmadığı takdirde istenmeyen sonuçların alınabileceği düşünen Aydın, “Eğer adaylar üzerinde köklü bir değişiklik yapılmazsa ciddi sıkıntılar ortaya çıkacaktır, yapılırsa da parti kendisini yenileyerek çok dinamik şekilde Türkiye siyasetinde başat rol oynamaya daha uzun yıllar iktidarda kalmaya devam edecektir denklem bu kadar basit. Parti bürokrasisi buna engel olmaya çalışacaktır, değişimin önünde durmaya çalışacaktır. Benim arzum bir AK Partili olarak partimizin daha uzun yıllar iktidarda olabilmesi ama bir arıza çıkacak olursa veya ortaya çıkacak arıza derinleşecek olursa bu kaçınılmaz bir şey başka siyasi partiler ortaya çıkacaktır, insanlar başka bir partiye kayacaktır” şeklinde konuştu.

ANKARA VE İSTANBUL’A POPÜLER ADAYLAR

Aydın, AK Parti’nin özellikle Ankara ve İstanbul’u kaybetmemek için çok popüler isimleri aday göstereceğini, partinin mümkün olduğunca en iyi ve en kapsayıcı adaylarla halkın karşısına çıkacağını düşündüğünü kaydetti.

SEÇİMDEN SONRA CHP’DE KOLTUK DEĞİŞİMİ…

Aydın CHP, MHP ve İYİ Parti ile ilgili ise şu değerlendirmelerde bulundu: “CHP bildiğimiz gibi değişen bir şey yok. 24 Haziran seçimlerinden sonra parti içinde daha fazla kavga meydana geldi. Bu böyle görünüyor ki parti içindeki kavga yerel seçimler öncesi ve sonrası devam edecek. Uluslararası güçlerin CHP’ye ve CHP’nin başındaki Kemal Kılıçdaroğlu’na ihtiyacı var bu dönemde. Bu ihtiyaç belli ki henüz tükenmiş gözükmüyor. Bu ihtiyaç tükeninceye kadar CHP’de genel başkan değişimi görünmüyor. Ama yerel seçimlerle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nun da orada kalabileceğini zannetmiyorum. Uluslararası güçlerin de CHP’de bir değişikliğe gideceğini tahmin ediyorum”

İYİ PARTİ KAYBOLUP GİDECEK

“24 Haziran seçimlerinde MHP çok önemli bir başarı elde etti. Birçok kişi barajı dahi aşamayacağını iddia ediyordu ama hepimiz gördük iyi bir oy oranına kavuştu. Seçimlerde İYİ Parti sürpriz olmadı. İYİ Parti şimdiye kadar ortaya siyasi bir dil koyamadı. Şu ana kadar söyledikleri bir şey yok. Bu böyle devam ederse gelip geçici bir parti olacak. İYİ Parti belli bir dönemde reaksiyon için ortaya çıkmış ve kaybolmuş bir parti olacak gibi gözüküyor.



OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM