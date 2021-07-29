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Aydıncık ve Gülnar'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor
Aydıncık ve Gülnar'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor
Aydıncık ve Gülnar'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor
29 Temmuz 2021 Perşembe 10:01
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.