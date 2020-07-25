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Aydın'da 2 bin 300 parça 'tarihi eser' ele geçirildi

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yapılan aramada Roma, Bizans, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 300 parça tarihi eser ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
Aydın'da 2 bin 300 parça 'tarihi eser' ele geçirildi

Karacasu Emniyet Amirliği ve Nazilli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Grup Amirliği ekipleri, Karacasu ilçesine bağlı kırsal Yenice Mahallesi'nde arıcılık ve hayvancılık yapan N.A.'nın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbaı üzerine harekete geçti. N.A.'ya ait bahçede çok sayıda taşınır kültür varlığı statüsünde sikke, obje ve taş eserler bulunduğunu belirleyen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Bahçede yapılan aramada, Roma, Bizans, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen gümüş ve bronz sikkeler, takı parçaları, antik dönem mezar objeleri, sonraki dönemde dibek taşı olarak kullanılmış Sunak taşı ve ağırlık parçaları ele geçirildi. 3 metal define arama dedektörüne de el konuldu. Ele geçirilen 2 bin 300 tarihi eser, Geyre Mahallesi'nde bulunan Afrodisias Müzesi'ne teslim edildi.

N.A. ise gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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