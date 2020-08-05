  • BIST 1.091
  • Altın 460,023
  • Dolar 7,0050
  • Euro 8,3066
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 28 °C
»

Aydın'da başlayıp Muğla'da söndürülen orman yangınıyla ilgili 2 gözaltı

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan ve Muğla'nın Yatağan ilçesine kadar ulaşan orman yangınına ilişkin baba-oğul gözaltına alındı.
Aydın'da başlayıp Muğla'da söndürülen orman yangınıyla ilgili 2 gözaltı

Çine Akçaova Mahallesi'nde 1 Ağustos'ta ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Bölgede yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda yangının başlangıç noktasının bir su kaynağının yanında olduğu tespit edildi.

Su kaynağının olduğu yerde su boruları olduğunu ve yanında ateş yakıldığını gören ekipler, boruların M.B'ye ait olduğunu belirledi.

Ekipler, M.B. ile oğlu H.B'yi gözaltına aldı.

H.B'nin ifadesinde olay günü su kaynağından borularla su çekmek için çalışma yaptıklarını, arıza yapan borulardan birini tamir ettikten sonra birleştirmek için yaktıkları ateşin ormana sıçradığını söylediği öğrenildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde 1 Ağustos'ta çıkan ve Muğla'nın Yatağan ilçesine kadar ulaşan orman yangını bir gün sonra kontrol altına alınmış, 20 hektarlık alan zarar görmüştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Konya merkezli operasyon: 6 gözaltı05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:48
  • Bakan Çavuşoğlu: Lübnan'daki patlamada 6 Türk vatandaşı yaralandı05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:47
  • Aydın'da başlayıp Muğla'da söndürülen orman yangınıyla ilgili 2 gözaltı05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:46
  • ALO 181'e 'Kovid-19 aşısı bulunursa 10 deve kestireceğim' sözü verdi05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:45
  • Dünyada yaklaşık 700 milyon insan 43 farklı ülkede su kıtlığı çekiyor05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:42
  • Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişi hayatını kaybetti05 Ağustos 2020 Çarşamba 10:56
  • Bilim Kurulu üyesi Yamanel: Okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir05 Ağustos 2020 Çarşamba 10:50
  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması durumu daha da karmaşıklaştırdı05 Ağustos 2020 Çarşamba 10:36
  • Malatya'da jandarma depremzedelerin yaralarını sarıyor05 Ağustos 2020 Çarşamba 10:36
  • Göç İdaresi: Suriyeliler araçları için MTV, muayene ücreti gibi ücretleri ödemekle yükümlü05 Ağustos 2020 Çarşamba 10:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti